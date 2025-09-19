송언석, 與 ‘조희대 의혹’ 제기에 “허위사실 유포, 징벌적 손배 적용해야”

송언석 국민의힘 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.19. 뉴시스

아울러 송 원내대표는 “조 대법원장의 사퇴 요구가 민주당에서 나왔을 때 대통령실 강유정 대변인이 원칙적으로 공감한다고 발언했다. 그랬는데 나중에 브리핑 속기록에서 이 발언을 삭제하려고 했다”며 “대통령의 뜻을 직무에 충실해 대변인이 전달하려고 했는지, 개인 생각인지 여전히 불분명하게 남아있다는 것은 앞으로 대통령실 대변인이 어떤 말을 국민에게 하더라도 믿을 수밖에 없다는 생각”이라고 했다.