김정은, 새 무인기 ‘금성’ 성능시험 지도…“AI기술 고도화”

김정은 북한 노동당 총비서가 무인 무장 장비들의 성능을 시험을 지도하고 관련 기술 고도화를 주문하며 ‘무력 현대화’를 강조했다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 19일 김 총비서가 전날 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소를 방문해 무인 무장 장비의 성능시험을 지도했다고 보도했다. 신문은 김 총비서가 이날 전략 및 전술 무인정찰기, 다목적 무인기들을 비롯한 각종 무인 무장 장비들의 성능 및 전투 적용성에 대해 구체적으로 파악했다고 전했다.
신문은 “이날 진행된 시험에서는 무인 전략 정찰기의 군사 전략적 가치와 혁신적인 성능, 그리고 ‘금성’ 계열 전술 무인 공격기들의 우수한 전투적 효과성이 뚜렷이 입증됐다”며 “김정은 동지께서는 시험 결과에 커다란 만족을 표시하셨다”고 전했다.
앞서 북한은 무인기 새별(샛별) 계열의 ‘샛별-4’, ‘샛별-9’ 등의 이름을 공개한 바 있으나 ‘금성’ 계열의 무인기 이름을 언급한 것은 이번이 처음이다.
김 총비서는 “현대전에서 무인 장비들의 이용 범위가 더욱 확대되고 주되는 군사 활동 자산으로 등장하고 있는 현실은 이 분야의 핵심 기술 고도화와 무인 무장 장비 체계들의 인공지능 및 작전 능력 고도화를 우리 무력 현대화 건설에서의 최우선적인 중요과제로 제기하고 있다”고 말했다.
신문은 김 총비서가 새로 도입하고 있는 인공지능기술을 급속히 발전시키는데 선차적인 힘을 넣으며 무인기들의 계열 생산 능력을 확대 강화하는 데서 나서는 대책적 문제들을 밝혔다고도 했다.
또 김 총비서가 무인항공기술연합체의 기술적 잠재성을 더욱 확대, 강화하기 위한 조직 기구적 대책이 반영된 중요 계획 문건을 승인하고 비준했다고 부연했다. 다만 해당 문건에 대한 구체적인 내용을 밝히지는 않았다.
이날 김 총비서의 현지 지도에는 리병철 군수 정책 담당 총고문을 비롯한 당 중앙위원회 주요지도 간부들과 국방 과학 연구 부문 간부들이 동행했다.
김 총비서는 지난 3월에도 무인항공기술연합체를 현지 지도했으며, 지난해 8월과 11월에도 자폭 무인기 성능 시험을 참관한 바 있다.
