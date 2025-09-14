김여정 “美日韓의 무모한 힘자랑질, 좋지 못한 결과 가져올 것”

북한이 15일부터 19일까지 동시에 진행되는 한미 훈련과 한미일 다영역 훈련을 겨냥해 “무모한 힘자랑질”이라고 반발했다. 이 기간 한미는 북핵 위협 대응 및 억제를 위해 핵·재래식 통합(CNI) 도상연습(TTX) ‘아이언 메이스(철퇴)’를, 한미일은 다영역 훈련인 ‘프리덤 에지’를 진행한다.
김여정 노동당 부부장은 14일 조선중앙통신을 통해 훈련들 관련 “조선민주주의인민공화국의 주변에서 미일한이 행동으로 보여주고 있는 무모한 힘자랑질은 분명코 스스로에게 좋지 못한 결과를 가져다주게 될 것”이라고 했다.
그는 “미한이 조작한 ‘조선반도에서의 핵억제 및 핵작전에 관한 지침’이 얼마나 위험한 구상인가에 대해 주의를 환기시킨 바가 있다”며 “이전 집권자들이 고안해낸 위험한 구상을 현 집권자들이 실시하는 것이라면 우리는 그것을 명백한 반공화국 대결적 자세의 여과없는 ‘과시’로, 대결정책의 ‘계승’으로 이해할 것”이라고 밝혔다.
다만 김 부부장은 이날 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 실명을 거론하진 않았다.
