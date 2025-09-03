中 리셉션엔 김여정도 참석…시진핑 “정글의 법칙 돌아가선 안돼”

김정은 북한 국무위원장이 3일(현지 시간) 중국 전승절 80주년 기념 리셉션장에 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 걸으며 입장했다. 시 주석을 중심으로 왼쪽에 김 위원장, 오른쪽에 푸틴 대통령이 서서 걸었다.
김 위원장은 이날 베이징 톈안먼에서 진행된 전승절 열병식에 참석한 뒤 인민대회당에서 열린 전승절 기념 리셉션에 등장했다. 김 위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장도 참석했다.
로이터통신에 따르면 시 주석은 리셉션에서 “중국은 언제나 세계 평화를 이끄는 힘이 될 것”이라고 밝혔다.
이어 “인간은 같은 지구에서 조화롭게 살아야 하며, 정글의 법칙으로 돌아가선 안 된다”며 “우린 언제나 평화적 발전의 길을 견지하고, 세계 평화와 안정을 굳건히 수호하며, 인류 운명공동체 건설을 위해 함께 노력해야 한다”고 강조했다.
CNN에 따르면 시 주석은 이 자리에서 세계 26개국 정상들과 오찬을 가졌다. 연회장의 원형 테이블에는 흰색 식탁보가 깔렸고 와인잔과 이름표 등이 배치됐다. 꽃장식과 작은 판다 모양 젓가락 받침도 눈에 띄었다.
한편 북중러 정상이 한자리에 모인 것은 탈냉전 이후 처음이다. 3개국 정상이 함께 열병식 망루에 오른 것은 1959년 중화인민공화국 건국 10주년 열병식 이후 66년 만이다.
김 위원장의 딸 주애도 이번 방중에 동행했으나 열병식 행사장에는 모습을 드러내지 않았다. 2015년 전승절 70주년 행사 때는 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 셋째 아들인 니콜라이와 함께 톈안먼 망루에 오른 바 있다.
