우원식 “김정은 만나게 되면 한반도 평화 문제 논의”

우원식 국회의장이 2일 오후 인천국제공항을 통해 중국 ‘전승절’(항일전쟁 및 반파시스트 전쟁 승전) 80주년 행사 참석차 방중 의원단과 함께 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.2/뉴스1

우 의장은 “올해는 우리나라로 보면 광복 80주년이고, 중국으로 보면 항전 승리 80주년을 특별히 기념하는 해”라며 “역사를 공유한다는 건 양국 유대감의 뿌리다. 그런 점에서 축하해 주기 위해 가는 것”이라고 했다. 이어 “작년 2월에 제가 시진핑 주석을 만났고 6월에는 새로운 정부가 출범하면서 양국 정상 간의 통화가 있었다”며 “양국 고위급 간의 교류를 잘 이어가는 것이 한중 관계 발전에 도움이 되겠다는 생각을 갖고 이번 초청에 응하게 됐다”고 했다.