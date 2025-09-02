우원식 “김정은 만나게 되면 한반도 평화 문제 논의”

우원식 국회의장이 3일로 예정된 중국 전승절 80주년 열병식에서 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성과 관련해 “만나게 되면 한반도의 평화 문제에 관해 논의하게 될 것”이라고 했다.
우 의장은 2일 오후 인천국제공항을 통해 출국하면서 기자들과 만나 “제가 방중을 결정할 때 김 위원장을 만나는 것을 생각하면서 방중을 결정하진 않았다”며 “그런 기회가 있을지는 잘 모르겠고 현장을 가 봐야 알겠다”고 했다.
우 의장은 김 위원장을 만나면 전달할 메시지의 방향에 대해 “한반도 평화를 확장할 수 있는 방안이 있는지 그런 점들에 대해 이야기를 하려고 한다”며 “그건 아마 공통의 관심사일 테니까”라고 했다.
우 의장은 김 위원장을 만날 경우 이재명 대통령의 메시지를 전달하는지에 대해 묻자 “국회의장이 (정부의) 특사가 아니다”면서도 “이번 방중을 결정하는 과정에서 대통령실과 소통이 있었고 소통 과정에서 가게 되는 것”이라고 했다.
2일 국회의장실에 따르면 우 의장은 중국 정부의 공식 초청에 따라 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절 행사에 참석하기 위해 2일부터 5일까지 3박 4일간 중국을 공식 방문한다.
국회의장실은 “우 의장은 이번 방중을 통해 양국간 ‘전략적 협력 동반자 관계’의 성숙한 발전을 도모하고, 의회외교 활성화 및 인적·문화 교류 복원 기반 마련에 주력할 계획”이라며 “시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 요청하고, 현지 진출 한국 기업들의 애로 사항을 중국 정부에 설명해 경제 교류를 적극 지원할 방침”이라고 했다.
우 의장은 “올해는 우리나라로 보면 광복 80주년이고, 중국으로 보면 항전 승리 80주년을 특별히 기념하는 해”라며 “역사를 공유한다는 건 양국 유대감의 뿌리다. 그런 점에서 축하해 주기 위해 가는 것”이라고 했다. 이어 “작년 2월에 제가 시진핑 주석을 만났고 6월에는 새로운 정부가 출범하면서 양국 정상 간의 통화가 있었다”며 “양국 고위급 간의 교류를 잘 이어가는 것이 한중 관계 발전에 도움이 되겠다는 생각을 갖고 이번 초청에 응하게 됐다”고 했다.
또 우 의장은 “APEC 정상회담을 비롯해 한중 간 올해 매우 중요한 교류가 시작되고 여러 가지가 발전하는 해”라며 “한중 간의 교류를 잘 발전시키는 게 국익에 도움이 된다”고 했다. 그러면서 “경제 산업 부분에 있어 큰 변화의 시기”라며 “변화 시기에 한중 관계를 발전시키는 게 우리 경제에 큰 도움이 된다”고 했다.
