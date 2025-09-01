동아일보

우상호 “민형배·임은정, 논쟁하랬더니 싸워…개혁 취지 훼손”

  • 입력 2025년 9월 1일 12시 08분

검찰개혁 논쟁 과열에 “인신공격 말아야”
민형배, 정성호 향해 “너무 나가신 것”
임은정은 ‘검찰개혁 5적’ 거론하기도

우상호 정무수석이 21일 서울 용산구 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 취재진의 질의에 답하고 있다. 2025.8.21/뉴스1
우상호 대통령정무수석비서관은 1일 검찰개혁 논의 과정에서 정성호 법무부 장관을 공개 비판한 검찰정상화특위 민형배 위원장과 임은정 서울동부지검장을 겨냥해 “논쟁을 하라고 그랬더니 싸움을 거는 것“이라며 ”논쟁을 하는 게 좋다”고 비판했다.

우 수석은 이날 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에 출연해 “이런 방안이 제일 좋다 이렇게 말씀하시는 건 좋은데 사람을 거명해서 공격하는 방식은 썩 바람직해 보이지는 않다”며 이같이 말했다.

그는 “이견이 있지만 해결 못한 이견은 아니다”라며 “다만 이 문제를 토론하면서 인신공격을 하지 않아야 한다”고 했다. 이어 “국민의 지지를 못 받는 개혁은 성공하지 못한다”며 “아무리 옳은 주장을 해도 개혁을 추진하는 정치인끼리 혹은 검찰 내 인사끼리 서로 싸우는 모습은 개혁 취지를 훼손하는 것”이라고 했다.

(왼쪽부터)민형배 검찰정상화특위 위원장, 임은정 서울동부지검장. 뉴시스
앞서 민 의원은 기소 전담 조직에 보완수사권 부여를 거론한 정 장관을 겨냥해 “너무 나가신 것 아닌가”라며 날을 세운 바 있다. 임 검사장은 나아가 정 장관 등을 ‘검찰개혁 5적’으로 규정하고 “정신 차리기 바란다”고 비판하기도 했다.

이 대통령은 최근 “검찰개혁은 일종의 보여주기 식은 안 된다”고 강조하면서 검찰개혁 관련 토론회를 직접 주재할 수도 있다는 뜻을 밝혔다. 우 수석은 이에 대해 “싸우지 말고 논쟁하라 했지 않나. 대통령의 뜻을 제가 전달하고 있는 것”이라면서 “직접 진짜 토론회를 진짜 하겠다 이런 취지는 아니다”라고 설명했다.

우 수석은 검찰청 폐지에 따라 신설되는 중대범죄수사청(중수청)의 소속을 법무부와 행정안전부 중 어디에 둘 것인지에 대한 논란이 이어지는 데 대해서는 “검찰청이라는 이름이 사라지는 것”이라며 “이것에 따르는 기관을 어디에 두냐 이거는 사소한 문제로 보인다. 이 문제를 놓고 막 엄청나게 다툼이 있는 것처럼 보이지만 제가 볼 때는 법무부 밑에 두나 행안부 밑에 두나 그게 무슨 큰 차이인가”라고 했다.

한편 이날 이재명 대통령과 김민석 국무총리의 주례회동에서 검찰개혁 관련 의제가 언급될 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 김 총리는 지난달 30일 정성호 법무부 장관, 윤호중 행안부 장관 등 주무 장관들과 비공개 회동을 갖고 검찰개혁 이견을 논의한 바 있다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
