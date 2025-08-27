보훈부장관 경고에…김형석 “잘못한 것 없고 임기 채울 것”

권오을 장관, 독립기념관장에 경고서한 전달
“광복절 기념사, 독립운동 역사적 의미 훼손”
金관장 “일일이 답변하고 반박하지 않겠다”
권오을 국가보훈부 장관(사진)이 27일 광복절 기념사 등으로 논란이 제기된 김형석 독립기념관장에 대해 엄중 경고하는 취지의 업무지시 서한을 전달했다고 보훈부가 밝혔다.
이에 대해 김 관장은 이날 본보 통화에서 “일일이 답변하고 반박하는 것은 옳은 입장은 아닌 것 같다”면서 “잘못한 게 없고, 임기까지 업무를 다할 것”이라고 말했다. 보훈부의 비판에 동의할 수 없고, 자신의 거취를 문제삼는 여당의 사퇴 요구에도 거부 의사를 분명히 한 것.
권 장관은 이날 서한에서 “독립기념관장은 공적 책무를 다해야 하며, 어떤 경우에도 개인적 주장을 기관 운영에 앞세워선 안 된다”며 “관장은 뉴라이트, 역사관 논란을 스스로 야기하며 국민을 분열시키고 독립기념관 위상을 심각하게 흔들고 있다”고 지적했다.
특히 최근 광복절 경축식 기념사를 언급하며 “독립운동의 역사적 의미를 훼손하는 논란을 자초해 독립유공자 후손과 국민에게 깊은 상처를 줬으며, 이는 독립기념관의 권위를 흔드는 중대한 과오”라고 비판했다. 김 관장이 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 밝힌 점을 직격한 것이다.
권 장관은 또 “최근에는 내부 안내문을 통해 독립기념관 내 시위와 농성의 원인을 국회의원에게 돌리는 부적절한 발언을 해 공공기관장으로서 중립성과 품위를 저버렸으며 이는 국민과 국회를 존중해야 할 기관장 기본자세에도 전혀 부합하지 않는다”고 비판했다.
그러면서 “독립운동의 역사와 독립유공자 명예를 폄훼하는듯한 언행은 결코 묵과될 수 없다”며 김 관장에게 관련 언행을 시정하고, 정치적 중립성을 지키라고 지시했다.
권 장관은 본연의 책무를 다하지 못하고 공적 기관의 신뢰를 계속 훼손하는 경우, 관장 직무를 수행할 어떤 명분도 상실하게 될 것이라는 점을 명확히 인식해야 한다고도 강조했다.
이에 대해 김 관장(사진)은 동아일보와의 통화에서 “(보훈부의 경고서한) 내용을 검토해서 나름대로 업무에 판단하고 참고할 것”이라며 “(경고서한에 대해) 일일이 답변하고 반박하는 것은 옳은 입장은 아닌 것 같다”고 했다.
자신의 광복절 기념사를 문제삼은 여당의 사퇴 요구에 대해선 “주어진 임기동안 맡겨진 업무를 다하는 게 공직자의 자세”라면서 “잘못한 게 있어야 사퇴를 하는 건데, 억울하게 부당한 일에 대해서 제가 그렇게 해야 할 건 아니지 않냐”며 거부 의사를 분명히 했다.
