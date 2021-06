극단 선택 女부사관, 사망 한달前 軍상담관에 ‘죽음 암시’ 문자

공군 부사관 성추행 가해자 구속 수감 극단적 선택을 한 공군 여성 부사관을 성추행한 혐의를 받고 있는 장모 중사가 2일 영장실질심사를 받기 위해 서울 용산구 국방부 보통군사법원으로 압송되고 있다. 장 중사는 이날 구속영장이 발부돼 미결수용실에 구속 수감됐다. 국방부 제공

○ 사망까지 20일간 군 상담 전혀 없어

○ 여군 불법촬영 하사, 한 달 뒤에야 분리 조치