이정재, 한국인 첫 ‘찰리 채플린 어워드’ 수상

美서 세계 영화계 공헌 인물에 수여
배우 이정재(53·사진)가 한국인으로는 처음으로 미국 필름 앳 링컨 센터(FLC·Film at Lincoln Center)에서 수여하는 공로상인 ‘찰리 채플린 어워드’를 수상했다.
李 “존경하는 채플린, 무게감에 떨려”
이 배우의 소속사인 아티스트컴퍼니는 “3일(현지 시간) 싱가포르에서 열린 ‘찰리 채플린 어워드 아시아’ 시상식에서 이 배우가 수상자로 선정됐다”고 밝혔다.
찰리 채플린 어워드는 미 뉴욕에 있는 FLC가 1972년 전설적인 배우 찰리 채플린이 망명 생활을 마치고 미국에 귀국한 것을 기념해 제정한 상이다. 첫해 채플린이 받은 뒤로 세계 영화계에 공헌한 인물들에게 수여되고 있다.
이 상은 2018년부터 아시아 부문이 신설돼 해마다 수상자를 발표해 왔다. 지금까지 장이머우(張藝謨) 감독과 배우 량차오웨이(梁朝偉) 등 중화권 영화인들이 주로 받았으며, 한국인이 받은 건 처음이다.
이 배우는 “존경하는 영화인이자 예술가, 아티스트인 찰리 채플린의 이름으로 주는 상을 받으니 긴장되고 무게감 때문에 더 떨린다”며 “아시아 영화인의 한 사람으로서 좋은 영향력을 미칠 수 있도록 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
이 배우는 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’이 세계적인 인기를 끈 뒤, 해당 작품으로 2022년 제74회 미 에미상에서 남우주연상을 받았다. 지난해에는 영화 ‘스타워즈’의 스핀오프 드라마인 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘애콜라이트(The Acolyte)’에 출연하기도 했다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0