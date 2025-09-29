“제복근무자와 함께 ‘런’, 감사하고 든든해요”

보훈부-본보 공동주최 ‘리스펙트 런’
27일 2회째 대회 하남서 열려
제복 1450명 포함 7000명 참가
“뜻깊은 행사, 제복 존중 널리 퍼지길”
“26년 동안 군 생활을 한 예비역으로서 지금도 국가를 위해서 건강하게 달릴 수 있다는 걸 보여준 것 같아 기쁩니다.”
예비역 육군 소령 김태권 씨(50)는 ‘2025 리스펙트 런’ 5km 남자부에서 우승을 차지한 뒤 이렇게 말했다. 김 씨는 27일 경기 하남시 미사경정공원 일대에서 열린 리스펙트 런 5km 남자부에서 16분18초의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 지난해에 이어 2연패를 달성한 김 씨는 “작년 대회(16분46초)보다 좋은 기록으로 정상에 올라 뿌듯하다”며 웃었다.
올해로 2회째를 맞은 리스펙트 런은 국가보훈부와 동아일보가 공동 주최하는 대회로 10km와 5km 부문으로 나뉘어 진행됐다. 이 대회는 보훈부가 진행 중인 ‘제복 근무자 감사 캠페인’의 일환으로 열렸다. 보훈부는 2023년부터 군인, 경찰, 해양경찰, 소방관, 교도관 등 제복 근무자들에게 감사한 마음을 전하자는 취지로 제복 근무자 감사 캠페인을 진행하고 있다. 올해 리스펙트 런은 제복 근무자 1450명을 포함해 일반 시민까지 총 7000명이 참가했다. 참가자 접수 시작 후 제복 근무자는 이틀, 일반 시민은 일주일 만에 접수가 마감될 정도로 관심이 높았다.
올해 대회 10km 남자부에선 회사원 유문진 씨(39)가 33분01초의 기록으로 1위를 차지했다. 유 씨는 “제복 근무자들과 함께 달리는 뜻깊은 대회에서 우승까지 차지해 기쁘다”면서 “레이스 도중에 갑자기 쓰러져도 내게 심폐소생술(CPR)을 해줄 수 있는 분들과 함께 달린다는 생각에 마음이 든든했다”고 말했다. 박경민 육군 대위(31)는 이 부문 2위(33분48초)로 골인했다. 박 대위는 “코스에 마련된 구간 표지판에 제복 근무자에 대한 감사의 말이 적혀 있었다. 달리면서 뭉클한 감정이 들었다”면서 “이런 대회를 통해 제복 근무자를 존중하는 사회 분위기가 더 널리 퍼졌으면 좋겠다”고 말했다.
이번 대회 10km 여자부에선 군인 남편과 함께 참가한 운동 강사 윤선미 씨(44)가 40분09초로 우승했다. 5km 여자부에선 회사원 김주연 씨(48)가 19분06초의 기록으로 1위를 차지했다.
