“미국내 韓문화 관심 커 ‘김치의 날’ 만들었죠”

아이린 신 버지니아주 하원의원
“미국 대형마트 어디서나 김치를 팔고 있을 만큼 한국 문화에 대한 관심이 커졌다.”
세계한인정치인포럼 참석차 방한
“한국계 등 이민자 위한 법 만들것”
아이린 신(한국명 신재연·38·사진) 미국 버지니아주 하원의원은 2일 2022년 버지니아주 의회에 ‘김치의 날’ 제정 결의안을 발의해 통과시킨 것을 가장 기억에 남는 의정활동으로 꼽으며 이같이 말했다. 신 의원은 재외동포재단 주최로 2∼5일 열리는 11회 세계한인정치인포럼 참석차 방한했다.
한인 2세로 미국 로스앤젤레스(LA)에서 태어난 신 의원은 2021년 민주당 후보로 하원의원 선거에 나서 버지니아주의 첫 한국계 여성 의원이 됐다. 신 의원은 리버사이드 캘리포니아대(UC리버사이드)에서 정치학을 전공한 뒤 2014년 버지니아로 이주해 시민운동가로 활동하다 정치에 입문했다.
신 의원 등의 노력으로 버지니아주는 매년 11월 22일을 ‘김치의 날’로 지정하고 김치 축제를 열고 있다. 신 의원은 “지금도 미국에서 한류의 인기는 상당하고 특히 (넷플릭스 애니메이션) ‘케이팝 데몬 헌터스’에 대한 반응은 정말 열광적이다”라고 밝혔다.
신 의원은 한국계 및 아시아계 이민자들의 권익 향상을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 신 의원은 “많은 이민자들이 여전히 스스로를 ‘방문자’라고 생각하고 정치에 참여하지 않는다”며 “앞으로 이민자들을 위한 법을 만들고 이민자들이 정치에 참여할 수 있는 정책과 환경을 만들고 싶다”고 말했다.
권오혁 기자 hyuk@donga.com
