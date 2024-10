맛집 흥행에 영향력 큰 소비자 게시물은… 음식사진＞리뷰 글＞별점 순[박재혁의 데이터로 보는 세상]

음식점 1~5점 별점 평가보다

감정 담긴 리뷰 글이 더 위력

사진 게시물은 글보다 더 큰 힘

식당 외관-인테리어 사진보다는 음식 사진이 가장 큰 영향력

박재혁 KDI 국제정책대학원 교수

첫 번째 연구(연구①)는 온라인 리뷰에서 흔히 사용되는 별점 평가의 한계를 지적한다. 네이버나 쿠팡 등에서 쉽게 볼 수 있듯, 온라인 별점은 ‘긍정성 편향(positivity problem)’이 심각하다. 대부분 리뷰가 4점이나 5점에 몰려 있고 1점 리뷰는 드물다. 3점 이하는 고려조차 하지 않는 소비자들의 성향 때문이다. 비슷한 별점의 두 음식점이라도 실제 성공은 천차만별일 수 있으며, 별점만으로는 소비자 경험의 다양한 측면을 제대로 반영하기 어렵다. 따라서 이 연구는 리뷰 텍스트 속 감정 표현 분석을 통해 소비자 경험을 더 정확하게 파악하고자 했다. 감정적 반응은 소비자의 태도에 강한 영향을 미치고, 재방문 의향을 높일 뿐 아니라 다른 사람에게 경험을 전달하여 음식점에 대한 관심을 증폭시키는 사회적 기능을 수행한다. 즉, 긍정적인 감정 표현은 단순한 선호도를 넘어 강력한 기억과 지속적인 관심으로 이어져 음식점의 장기적 성공에 기여할 수 있다.두 번째 연구(연구②)는 소비자들이 직접 게시하는 음식점 사진이 음식점 생존율을 예측하는 데 얼마나 효과적인지 조사했다. 미국의 외식업계는 막대한 경제적 영향력에도 불구하고, 생존율에 대한 대규모 실증 연구가 부족한 실정이다. 본 연구는 2004년부터 2015년까지 옐프에 게시된 75만 건 이상의 사진과 100만 건 이상의 리뷰 데이터를 기계학습 기반의 예측 알고리즘과 인과 추론 분석 방법으로 분석했다.분석 결과 소비자 게시 사진의 ‘정보성’, 즉 사진 내용이 사진의 ‘미적 속성’(구도, 밝기)보다 생존율 예측에 훨씬 더 중요한 것으로 나타났다. 특히 음식 사진 비율의 누적값이 가장 강력한 예측 변수였다. 실내외 사진 비율 또한 생존율과 긍정적인 상관관계를 보였다. 반면 사진의 구도, 밝기 등 미적 속성은 예측력 향상에 거의 기여하지 못했다. 이는 음식 사진이 소비자 기호와의 일치 여부를 시각적으로 보여주고, 이를 통해 음식점 방문을 유도하기 때문으로 해석된다.각 변수가 음식점 생존에 미치는 인과적 영향을 추론해 보았더니 다른 종류의 사진들보다도 역시 음식 사진의 비율이 생존율에 가장 큰 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 외부 및 내부 사진 비율, 도움이 되었다고 평가받은 사진 비율도 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 흥미로운 점은 사진 총개수는 생존율과 유의미한 상관관계를 보이지 않았다는 것이다. 즉, 사진 개수 자체는 음식점 인기도를 반영할 수 있지만, 생존율에 독립적 영향을 미치지 못한다는 점을 시사한다.

