“태블릿에 그리면서 상담한다”…솔타메디칼-TNH, ‘써마지 FLX 디지털 상담 솔루션’ 출시
동아경제
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베가스CRM 기반 드로잉 차트 앱 도입… 맞춤형 시술 상담 지원
최근 뷰티 메디컬 시장의 화두는 단연 ‘개인 맞춤형 시술’이다. 환자마다 다른 얼굴형과 부위별 피부 노화 상태를 정교하게 반영해야 시술 만족도가 높아지기 때문이다.
이러한 트렌드에 맞춰 미용의학 전문기업 솔타메디칼코리아(대표 한상진)와 병·의원 통합 솔루션 기업 TNH(대표 이판호)가 손을 잡고 의료진과 환자 모두를 위한 ‘써마지 에프엘엑스 디지털 상담 솔루션(Thermage® FLX 디지털 상담 솔루션)’을 지난 18일 선보였다.
그동안 양 사는 TNH의 베가스CRM(VegasCRM) 솔루션을 기반으로 Thermage® FLX 시술 전 환자의 얼굴형과 부위별 노화 정도를 고려한 맞춤형 시술 상담이 가능하도록 디지털 툴을 개발하는 프로젝트를 공동 추진해 왔다. 베가스는 국내 피부과, 성형외과 등 미용의학 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 클라우드 기반의 EMR(전자의무기록)·CRM(고객관계관리) 통합 솔루션으로, 현재 전국 1,800여 개 이상의 병·의원에서 활용되고 있다.
이번에 도입된 디지털 상담 솔루션의 가장 큰 특징은 직관적인 태블릿 기반 ‘드로잉 차트’ 시스템이다. 기존의 구두 설명 방식에서 벗어나, 의료진이 태블릿 화면 위에서 환자의 얼굴 형태에 따른 시술 계획과 디자인을 직접 그리며(Drawing) 설명할 수 있게 됐다.
태블릿으로 작성한 드로잉 상담 내용은 이미지 및 PDF 형태로 전자차트에 즉시 저장되며, 상담실에서 기록한 데이터가 실제 시술실 및 사후 관리 단계까지 유기적으로 이어져 의료진의 업무 동선과 효율성을 대폭 개선했다.
보안성도 고려됐다. 해당 솔루션은 환자의 개인정보를 별도로 저장하거나 보관하지 않도록 설계됐으며, 병원 내 여러 의료진이 동시에 접속하더라도 디바이스 수 제한 없이 사용할 수 있도록 개발됐다.
솔타메디칼코리아 한상진 대표는 “이번 솔루션은 소비자의 맞춤 시술 니즈를 정확히 충족시켜 만족도를 높이는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 실제 의료 현장의 요구를 반영한 디지털 지원을 확대하겠다”고 전했다. TNH 관계자 역시 “의료진이 시술 디자인을 세밀하게 시각화해 환자에게 수준 높은 의료 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다”고 덧붙였다.
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