[뉴스줌인] 역대급 실적 나눈다는 삼성전자, ‘20% 환급’ 제대로 활용하려면?

본지 편집부에는 하루에만 수십 건을 넘는 보도자료가 온다. 대부분 새로운 제품, 혹은 서비스 출시 관련 소식이다. 편집부는 이 중에 독자들에게 도움이 될 만한 것 몇 개를 추려 기사화한다. 다만, 기업에서 보내준 보도자료 원문에는 전문 용어, 혹은 해당 기업에서만 쓰는 독자적인 용어가 다수 포함되기 마련이다. 이런 용어에 익숙하지 않은 독자를 위해 본지는 보도자료를 해설하는 기획 기사인 ‘뉴스줌인’을 준비했다.
출처:삼성전자(2026년 6월 8일) 제목:‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’, 오늘부터 전국 온·오프라인 1,000여 개 매장에서 진행’
요약:삼성전자가 6월 8일부터 7월 5일까지 4주간 전국 1000여 개 온·오프라인 매장에서 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행한다. 행사 기간 내 자사 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급한다. 호국보훈의 달을 맞아 군인, 경찰, 소방, 교정 공무원 등 ‘K-히어로(K-Hero)’ 고객에게는 전용 몰 구매 시 추가 10% 할인을 더해 총 30%의 혜택을 제공한다.
해설:최근 글로벌 반도체 호황의 영향으로 삼성전자가 높은 수준의 영업이익을 기록한 가운데, 이번 행사는 단순한 제품 판촉을 넘어 기업의 수익 환원 성격을 띠고 있다. 일각에서 제기되던 ‘초과 이익 배분’ 이슈에 대한 기업 차원의 선제적 대응으로도 풀이된다. 현금이나 즉시 할인이 아닌 디지털 온누리상품권 지급 방식을 택해, 대기업의 매출 성과가 골목 상권과 전통시장으로 유입되어 지역 경제 활성화에 기여하도록 구조화한 점이 특징이다. 삼성전자는 이번 행사를 통해 약 4000억 원 규모의 온누리상품권이 시장에 풀릴 것으로 추산하고 있다.
구매 채널의 접근성도 넓어졌다. 대기업의 판촉 행사가 자사 직영점이나 전용 온라인 몰로 한정되는 경우가 잦았던 반면, 이번 행사는 소비자의 구매처 제약을 크게 줄였다. 오프라인은 전국 400여 개 삼성스토어를 비롯해 전자랜드, 하이마트 등 가전 양판점과 이마트, 홈플러스, 코스트코 등 대형마트, 백화점 내 매장이 포함된다. 온라인 역시 삼성닷컴, 삼성전자 사업자몰, 네이버쇼핑, 쿠팡, G마켓, 11번가 등 주요 오픈마켓이 행사 대상이다. 다만 추가 10% 혜택이 제공되는 ‘K-히어로’ 고객은 일반 채널이 아닌 전용 ‘삼성전자 패밀리몰’ 내 특별관을 통해서만 해당 조건으로 구매가 가능하다.
혜택 규모가 큰 만큼 신청 절차는 다소 능동적인 참여가 필요하다. 지정된 판매처에서 구매하더라도 혜택이 자동 적용되는 것이 아니며, 소비자가 직접 9월 30일까지 삼성닷컴 홈페이지에 접속해 별도로 신청해야 한다. 삼성닷컴 로그인 후 ‘디지털 온누리상품권 신청하기’ 메뉴에서 개인정보 입력 및 약관 동의 절차를 거친다.
이후 구매한 제품 카테고리와 구매처를 입력해야 한다. 구매처 입력 창은 자동 완성 기능을 지원해, ‘하이’를 입력하면 ‘하이마트’, ‘쿠’를 입력하면 ‘쿠팡’이 검색되는 식이다. 비공식 판매처는 시스템상 입력이 불가하지만 주요 유통 채널은 대부분 등록되어 있다. 구매처 입력 후에는 모델코드, 시리얼 번호, 주문번호, 구매일자, 구매금액 등을 기입하고 거래 내역서, 영수증, 제품 명판(라벨) 사진을 증빙 자료로 업로드해야 한다. 명판을 통해 모델코드, 시리얼 번호 등도 확인 가능하며, 명판이 붙은 위치는 제품마다(TV는 후면 패널, 무선청소기는 배터리 분리 공간 등) 다르므로 사전 확인이 필요하다.
스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기를 이동통신사(SKT, KT, LGU+) 대리점에서 요금제 가입과 함께 구매한 고객은 신청 방식이 약간 다르다. PC가 아닌 구매 단말기 내 ‘삼성닷컴 앱’을 실행해 신청해야 하며, 최초 통화 이력이 발생한 이후 통신사와 개통 일자를 입력해야 절차가 완료된다.
절차를 마친 신청 건은 검토를 거쳐 약 2주 뒤부터 신청자 명의의 ‘디지털온누리’ 앱으로 상품권이 순차 지급된다. 디지털 온누리상품권은 전용 앱에 결제 카드나 계좌를 연동해 가맹 상점가에서 현금처럼 결제하는 방식이다.
20%의 환급률을 제공하므로 실질 체감 혜택은 높지만 사용처가 제한되어 있는 점에 유의하자. 골목 상권 활성화라는 발행 목적에 따라 대형마트나 백화점, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 유흥업소 등에서는 사용이 불가하다. 또한 일반 가맹점으로 혼동하기 쉬운 병의원이나 약국 등 의료기관 역시 온누리상품권 결제 대상에서 제외되므로, 방문 전 온누리상품권 앱이나 웹을 통해 가맹 여부를 점검하는 것이 필수적이다.
댓글 0