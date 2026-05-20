당근-양배추-사과 담은 주스로 하루 영양소 충전

건강한 식습관과 간편한 라이프스타일을 동시에 추구하는 소비자가 늘어나면서 과채주스가 다시 주목받고 있다. 특히 아침 식사를 간단하게 해결하거나 식단 관리 중 부담 없이 마실 수 있는 제품을 찾는 소비자가 늘면서 ‘CCA 주스’가 데일리 건강 루틴으로 관심을 모으고 있다. CCA 주스는 당근(Carrot), 양배추(Cabbage), 사과(Apple)를 조합한 과채주스다.
‘톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스’는 당근, 양배추, 사과 각각의 원료가 가진 맛과 특성이 잘 어우러져 소비자들에게 인기가 높다. 바쁜 현대인의 일상에 가볍고 건강한 선택지를 제안하는 제품으로 눈길을 끈다.
당근의 은은한 단맛, 양배추의 담백함, 사과의 산뜻한 풍미가 더해져 부담 없이 마시기 좋은 것이 특징이다. 특히 톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스는 제품명에서부터 건강한 이미지를 강조한다. ‘톡스앤클렌즈’라는 이름은 가볍고 산뜻한 하루를 원하는 소비자의 니즈를 반영하며 ‘유기농’ 콘셉트는 원료 선택에 민감한 소비자에게 신뢰감을 더한다.
NFC 착즙주스, CCA 주스에 주목하다
NFC 착즙주스는 ‘Not From Concentrate’의 약자로 과일이나 채소를 착즙한 뒤 농축하지 않고 원액 상태에 가깝게 만든 주스를 말한다. 쉽게 말해 과일·채소를 짜낸 즙을 농축액으로 만들었다가 다시 물을 섞는 방식이 아니라 착즙한 주스를 그대로 살리는 방식이다.
현대인의 식생활은 빠르고 간편해졌다. 그에 반해 건강에 좋은 채소와 과일을 충분히 챙기기 어려워졌다. 바쁜 출근 시간, 불규칙한 식사, 잦은 외식과 배달 음식, 간편식 중심의 식단은 균형 잡힌 식생활을 어렵게 만든다.
톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스는 이러한 소비 흐름에 맞춰 기획된 제품이다. 매일 채소와 과일을 손질하고 갈아 마시기 어려운 소비자도 간편하게 CCA 조합을 즐길 수 있도록 설계됐다. 바쁜 직장인, 식단 관리를 시작한 소비자, 가벼운 아침 대용 음료를 찾는 사람에게 적합하다.
가벼운 아침을 원하는 소비자, 유기농 CCA 주스 찾는다
건강 음료 시장에서 가장 눈에 띄는 키워드는 ‘간편함’과 ‘원료’다. 소비자들은 단순히 맛있는 음료만을 선택하지 않는다. 어떤 원료가 들어갔는지, 일상 속에서 꾸준히 마실 수 있는지, 건강한 식습관과 어울리는지까지 꼼꼼히 따진다.
톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스는 다양한 상황에서 활용할 수 있다. 아침에는 간편한 모닝 주스로, 점심에는 식사 후 산뜻한 음료로, 오후에는 간식 대체 음료로, 저녁에는 가벼운 식단과 함께 곁들이는 과채 주스로 즐길 수 있다.
특히 건강한 식단 관리를 시작하려는 소비자에게 좋은 첫 단계가 될 수 있다. 갑자기 엄격한 식단을 짜기보다 매일 마시는 음료부터 바꾸는 것이 실천하기 쉽기 때문이다. 톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스는 이러한 ‘작은 습관의 변화’를 제안하는 제품이다.
업계 관계자는 “최근 과채 주스 시장에서는 원료의 신뢰감과 섭취 편의성이 중요한 구매 기준이 되고 있다”며 “톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스는 당근, 양배추, 사과라는 익숙한 원료 조합으로 바쁜 일상 속에서도 가볍게 과채를 챙기고 싶은 소비자에게 적합한 제품”이라고 전했다.
톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스 1박스(80gX14포)를 2만9800원에 제공하는 행사를 하고 있다.
댓글 0