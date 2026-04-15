57년 수제화 제작 노하우 담아… 멋과 편안함까지 모두 갖췄다

스웨이드 모카 클래식 슈즈
57년간 바느질 수제화 외길을 걸어온 전문 브랜드 썬스포츠가 장인의 노하우를 담아낸 ‘스웨이드 모카 클래식 슈즈’를 선보였다. 수제화의 멋과 운동화의 편안함을 모두 갖춰 고객에게 편안한 하루를 선물하고 있다.
신는 순간 편안한 착화감으로 완성되는 일상성 로퍼처럼 스타일이 단정하다. 또한 운동화처럼 편안하고 가벼운 무게감과 말랑한 착화감으로 매일 신어도 발이 편안하다. 이처럼 보이지 않는 기준이 다른 신발과의 차이를 만든다.
100% 국내 생산 시스템을 통해 제작되며 ISO 품질·환경경영인증을 바탕으로 안정성과 신뢰성을 확보했다. 일상에서 늘 함께하며 멋과 격식을 갖춰야 할 자리에도 어울리는 다목적 베스트 슈즈 아이템이다.
천연고무 발포 러버솔은 3.5㎝의 키높이 효과를 주면서도 푹신한 쿠션감과 335g의 경량으로 오래 신어도 발의 피로감이 적다. 부드러운 촉감과 깊이 있는 컬러감의 내추럴 스웨이드 소재는 과하지 않으면서도 세련된 분위기를 연출한다.
색상은 소비자가 많이 찾는 카키베이지, 블랙, 베이지 3가지로 구성됐다. 사이즈는 250∼285㎜이며 5㎜ 단위로 선택할 수 있다. 가격은 6만5000원이며 택배비는 별도 부담이다. 썬스포츠 사이트에서 판매하고 있다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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