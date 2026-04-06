[뉴스줌인] 단순 스펙 넘어 ‘체감 화질’ 중시한 델 에일리언웨어 신제품, 어떤 인증 받았기에?
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본지 편집부에는 하루에만 수십 건을 넘는 보도자료가 온다. 대부분 새로운 제품, 혹은 서비스 출시 관련 소식이다. 편집부는 이 중에 독자들에게 도움이 될 만한 것 몇 개를 추려 기사화한다. 다만, 기업에서 보내준 보도자료 원문에는 전문 용어, 혹은 해당 기업에서만 쓰는 독자적인 용어가 다수 포함되기 마련이다. 이런 용어에 익숙하지 않은 독자를 위해 본지는 보도자료를 해설하는 기획 기사인 ‘뉴스줌인’을 준비했다.
출처: 델 테크놀로지스(2026년 4월 6일) 제목: 델 테크놀로지스, 2026년형 ‘에일리언웨어’ 게이밍 노트북 신제품 3종 공개
요약: 델 테크놀로지스가 2026년형 게이밍 노트북 신모델 3종을 공개했다. 하이엔드급 플래그십인 ‘에어리어-51’ 18형 및 16형 모델과 다용도 게이밍 PC인 ‘16X 오로라’로 구성된다. 특히 16형 모델 2종은 빛 반사와 눈부심을 32% 줄인 안티-글레어 OLED 패널을 탑재해 밝은 환경에서도 몰입감 넘치는 게임 플레이를 지원한다. 또한 240Hz 고주사율, 0.2ms 응답 속도와 함께 VESA ClearMR 9000 인증, VESA DisplayHDR True Black 500 인증, 최대 620니트의 피크 밝기를 갖췄다. 이를 통해 잔상 없는 화면과 실제와 가까운 생생한 색상 표현을 제공한다는 것이 제조사 측의 설명이다.
해설: 최근 모니터 및 노트북 시장에서 디스플레이 사양을 논할 때 가장 자주 언급되는 지표는 단연 ‘응답속도’와 ‘HDR’이다. 응답속도가 우수한 화면은 FPS처럼 화면 움직임이 빠르고 격렬한 게임을 할 때 잔상이나 입력 지연을 줄여주며, 대개 ms(밀리초, 1000분의 1초) 단위로 표기한다. 또한, HDR은 화면 전반의 명암비(어두운 부분과 밝은 부분의 구분되는 정도)를 넓혀 빛과 그림자, 세세한 표현력까지 높이는 기술이다. 화면이 더 입체적이고 색감이 풍부해져 영상 감상 시 만족도가 높다. 때문에 많은 제조사들이 자사 제품의 HDR 지원을 내세우며, 이를 위해 높은 화면 밝기(니트, nit)를 갖췄음을 강조하곤 한다.
하지만 소비자 입장에서는 스펙에 기재된 숫자만 믿고 제품을 구매했다가 실망하는 사례가 적지 않았다. 스펙상으로는 응답속도가 1ms로 매우 빠르다거나, 수백 니트의 밝기와 HDR을 지원한다고 표기되어 있음에도 실제 구동 시 화질이 기대에 미치지 못하는 경우가 발생했기 때문이다.
이는 일부 제조사들이 마케팅을 위해 특정 조건에서만 도출된 유리한 수치를 내세웠기 때문이다. 예를 들어, 응답속도(ms) 수치만 낮추기 위해 패널에 무리한 전압을 가하다 보니, 오히려 사물이 움직일 때 뒤에 하얀 그림자가 남는 ‘역잔상(Overshoot)’ 현상이 발생해 화질을 해치기도 했다. HDR 역시 마찬가지다. 하드웨어의 물리적인 명암비 한계나 로컬 디밍(부분 조명 제어) 기능이 부족함에도 무늬만 ‘HDR 지원’을 넣어, 막상 기능을 켜면 화면이 허옇게 뜨고 색이 왜곡되는 품질 미달의 제품들이 혼재해 왔다.
이러한 수치상의 맹점을 보완하고, 소비자가 실제 체감하는 화질을 객관적으로 평가하기 위해 등장한 것이 국제 영상 기술 표준 기구인 VESA(Video Electronics Standards Association)의 인증 마크들이다. 이번 델 테크놀로지스가 발표한 2026년형 ‘에일리언웨어’ 16형 신제품의 사양을 보면, 최근 디스플레이 시장의 기술 평가 기준이 어떻게 변화하고 있는지 엿볼 수 있다.
이번 신제품은 240Hz 주사율과 0.2ms 응답 속도를 지원함과 동시에 ‘VESA ClearMR 9000’ 인증을 획득했다는 점을 함께 명시했다. 이 인증 마크 뒤에 붙은 숫자는 화면이 움직일 때 ‘흐릿한 픽셀’ 대비 ‘선명한 픽셀’이 몇 배 더 많은지를 수치화한 것이다. ClearMR 9000은 선명한 픽셀이 흐릿한 픽셀보다 약 90배 더 많다는 뜻이다. 고속 카메라로 화면을 직접 촬영해 역잔상 같은 시각적 왜곡 요소까지 걸러내므로, 숫자가 높을수록 실제 눈으로 볼 때 깨끗한 움직임을 기대할 수 있다는 의미다.
더불어 신제품은 최대 620니트의 밝기를 지원하며 ‘VESA DisplayHDR True Black 500’ 인증도 획득했다. ‘VESA DisplayHDR’이란 디스플레이의 HDR 성능을 종합적으로 평가하고 등급을 매기는 표준 인증이다. 단순한 ‘HDR 신호 인식’ 여부를 넘어, 화면의 밝기, 색 재현율, 명암비 등을 직접 측정해 품질을 검증한다. 보통 ‘VESA DisplayHDR 400’, ‘VESA DisplayHDR 1000’ 등으로 표기하며, 마크 뒤의 숫자는 해당 인증 등급을 통과하기 위해 디스플레이가 보장해야 하는 ‘최소한의 최대 밝기(니트) 기준점’을 나타낸다. 즉, 이 제품은 500니트 이상의 밝기를 보장한다는 인증을 통과함과 동시에, 실제로는 그 기준을 상회하는 최대 620니트의 강력한 밝기 성능까지 갖췄음을 의미한다. 등급 숫자보다 실제 성능에 여유가 있는 만큼, 사용자 입장에서는 더욱 안정적이고 선명한 HDR 화면을 기대할 수 있는 셈이다.
그리고 이번 델 신제품처럼 인증명에 ‘True Black’이 추가로 들어간 제품은 명칭 그대로 뛰어난 블랙 표현력을 갖췄다는 것을 뜻한다. 이 인증을 받으려면 검은색을 표현할 때 빛이 거의 없는 수준(0.0005니트 이하)을 달성해야 한다. 어두운 영역의 빛샘이 원천 차단되므로 명암비가 극대화되며, 화면이 들뜨는 일 없이 빛과 그림자의 뚜렷한 대비를 보여준다.
이런 특성 때문에 픽셀 하나하나의 빛을 개별적으로 완전히 끌 수 있는 OLED 기반 제품들이 주로 이 ‘True Black’ 인증을 받는다. 델 에일리언웨어 16형 신제품 역시 안티-글레어 OLED 패널을 기반으로 이 인증을 획득했다.
물론 제조사 입장에서 제품에 VESA 인증 로고를 달기 위해서는 회원 가입비와 공인 시험소 테스트 비용 등 추가적인 시간과 자본이 소모된다. 때문에 이런 공식 인증을 받은 제품은 그렇지 않은 제품에 비해 가격대가 높게 형성되는 경우가 일반적이다. 따라서 이러한 VESA 인증은 초기 구매 비용이 다소 높더라도 보다 검증된 화질을 중시하는 소비자를 위한 제도라고 할 수 있다.
단순히 ‘1ms’ 혹은 ‘HDR 지원’이라고 표기된 스펙 이면에는 소비자가 체감하기 힘든 기술적 한계가 숨어있을 수 있다. 하지만 VESA ClearMR, VESA DisplayHDR 등의 검증된 인증을 획득한 제품이라면 이러한 화질 저하에 대한 우려를 크게 덜 수 있다. 이번 델 에일리언웨어 신제품 발표는 PC 디스플레이 시장이 단순한 수치 경쟁을 넘어, 실제 체감 품질을 증명하는 방향으로 성숙해 가고 있음을 보여주는 사례다.
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