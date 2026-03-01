난 OK, 남은 NO ‘내로남불’ 심리… 뇌 작동 오류였다

中 연구팀, 국제학술지 발표
성인 58명에 도덕적 판단 시켜
vmPFC 활동 약하면 ‘이중 잣대’
원칙 알아도 자신에게 적용 못해… 관련 ‘뇌 영역 간 연결성’도 취약
“자신에게는 엄격하고 타인에게는 너그럽게 대하라(躬自厚而薄責於人).”
공자의 가르침은 수천 년이 지난 지금도 통용되지만 현실에서는 정반대 모습이 더 흔하다. 타인의 잘못은 단호하게 비판하면서 자신의 똑같은 행동에는 너그러운 잣대를 대는 이른바 ‘내로남불’은 개인 관계부터 국가적 사안까지 광범위하게 나타난다. 중국 연구팀이 이 현상에 관여하는 뇌 영역을 특정하는 데 성공했다.
중국과학기술대와 구이저우교육대 연구팀은 내로남불과 같은 도덕적 불일치 반응에 뇌의 ‘복내측 전전두엽 피질(vmPFC)’이 관여한다는 사실을 규명했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘셀 리포트(Cell Reports)’에 19일(현지 시간) 게재됐다.
연구팀은 먼저 성인 58명을 대상으로 정직함과 이익이 충돌하는 과제를 수행하는 동안 기능적 자기공명영상(fMRI)으로 뇌를 촬영했다. 속임수를 쓸수록 더 많은 돈을 벌 수 있는 구조의 과제를 수행하면서 자신의 행동을 ―5점(매우 비도덕적)에서 5점(매우 도덕적)까지 10점 척도로 평가하도록 했다.
타인이 동일한 과제를 수행할 때 도덕성을 판단하는 과정의 뇌 활동도 함께 측정했다. 연구는 자신의 이익이 걸린 1인칭 시점의 도덕적 행동과 타인을 평가하는 3인칭 시점의 도덕적 판단 기준이 뇌 수준에서 얼마나 일치하는지를 규명하는 데 초점을 맞췄다.
도덕적으로 일관된 모습을 보인 참가자들은 행동 과제와 판단 과제 모두에서 vmPFC가 유사하게 활성화됐다. 자신의 부정행위에는 너그러웠던 참가자들은 행동 과제 수행 중 vmPFC 활동이 현저히 낮았고 관련 뇌 영역들과의 연결성도 약했다. 도덕 원칙을 몰라서가 아니라 원칙을 자기 행동에 적용하는 순간 뇌가 제대로 작동하지 않았던 셈이다.
인과관계를 검증하기 위해 추가로 52명을 두 집단으로 나눠 뇌 자극 실험을 진행했다. 한 집단에는 두 개의 고주파 전류를 전달해 심부 뇌 영역을 비침습적으로 조절하는 ‘경두개 시간 간섭 자극(tTIS)’으로 vmPFC를 실제로 자극했고 나머지 집단에는 자극하는 척만 했다. 실제 자극을 받은 집단은 그렇지 않은 집단보다 도덕적 불일치 수준이 유의미하게 높아졌다. vmPFC 기능 저하가 도덕적 불일치를 직접 유발한다는 인과관계를 확인한 결과다.
장샤오추 중국과학기술대·구이저우교육대 교수는 “도덕적 불일치를 보이는 사람들은 도덕 원칙을 모르는 게 아니라 생물학적으로 원칙을 자신의 행동에 반영하는 데 실패하는 것”이라고 설명했다.
기존 도덕 교육이 ‘무엇이 옳고 그른지 아는 것’에 초점을 맞춰 왔다면 연구팀은 의사결정 순간에 도덕 원칙을 자신에게 의도적으로 적용하는 훈련, 도덕적 일관성을 하나의 기술로 강화하는 방향이 필요하다고 제언했다.
인공지능(AI) 분야도 예외가 아니다. 현재 대형언어모델(LLM)의 경우 단일 평가 도구 안에서는 윤리적 일관성을 보이지만 추상적 질문과 구체적 상황 과제를 비교하면 판단이 엇갈린다. 연구팀은 다양한 맥락에서 윤리 판단을 통합적으로 평가하는 시스템이 AI 윤리 최적화의 핵심이 될 수 있다고 강조했다.
쑹훙원 중국과학기술대 연구원은 “도덕적 일관성을 의도적인 의사결정으로 강화할 수 있는 기술로 바라봐야 한다”며 “교육과 인공지능 분야에 큰 시사점을 주는 결과”라고 밝혔다.
다만 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 참가자 전원이 중국인이라는 점에서 결과를 다른 문화권에 보편적으로 적용하기에는 이르다. 1, 3인칭 시점만 다뤘을 뿐 피해를 직접 받는 2인칭 당사자의 시점은 포함하지 않았다는 점도 한계다. 연구팀은 향후 피해자 관점에서 관련 신경 회로가 어떻게 반응하는지를 탐구할 계획이다.
댓글 0