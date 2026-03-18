1등급 한우로 만든 수제육포… 부드러워 선물용으로 제격

우리나라 전통 음식 ‘육포’는 소고기를 말리거나 구워 썰어서 만든다. 조선 시대에는 귀한 고기를 오래 먹기 위한 보존식품이었다면 지금은 술안주나 간식으로 사랑받는다. 특히 우리가 건강을 위해 자주 찾는 단백질 바만큼 훌륭한 단백질 공급원이다. 육포는 다른 음식에 비해 칼로리도 낮고 특유의 씹는 식감으로 누구나 즐기는 제품이다. 편의점이나 슈퍼에서 한 번쯤은 사봤던 육포지만 ‘한우’를 주재료로 사용한 제품은 흔하지 않다. 한우 육포는 한우 정육 부위를 말려 만든 제품으로 필수영양소인 단백질이 풍부히 함유됐다.
불포화지방산인 ‘올레인산’이 많은 한우
한우는 단백질뿐만 아니라 철분, 비타민 등 다양한 영양소를 함유해 야외 활동 시 소모된 체력 회복과 에너지 보충에 도움이 된다. 올레인산은 혈중 유해 콜레스테롤은 낮추고 좋은 콜레스테롤을 높여 동맥경화 및 심장병 예방에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.
‘미향포 한우 육포’는 육우도, 수입도 아닌 국내산 순수 한우를 엄선해 비프시즈닝을 골고루 발라 저온 살균 방식으로 제조했다. 딱딱하지 않고 부드러워 온 가족이 즐길 수 있다. 좋은 육포의 비결은 고기 숙성이 첫 번째이고 건조 온도가 두 번째다. 적절한 온도야말로 부드럽고 풍미 깊은 육포의 비밀이다.
장인의 손길로 빚은 명품 수제 육포
화려함보다 선물 받는 이의 만족과 신뢰를 우선하는 소비자들이 늘어나면서 ‘먹을 수 있는 명품’이라 불리는 프리미엄 수제 육포가 새로운 대안으로 주목받고 있다. 미향포 한우 육포는 엄선한 국내산 한우 최상급 원육만을 사용해 선물용을 염두에 두고 제작했다. 지방과 힘줄을 일일이 제거한 뒤 고기의 결을 살리는 방식으로 손질해 부드러운 식감을 완성했다. 인공적인 맛을 더하지 않고 천연 재료 중심의 양념으로 깊고 깔끔한 풍미를 살린 것이 특징이다. 특별한 날, 기억에 남는 선물을 고민하고 있다면 정성과 품격이 담긴 프리미엄 수제 육포가 해답이 될 수 있다.
미향포 한우 육포 1박스를 7만9000원에, 2박스(15만8000원)를 구입하면 1박스를 더 드리는 행사를 하고 있다. 입금 계좌는 ‘농협 301-0313-3527-81 ㈜한아름365’이며 신용카드 무이자 3개월 할부가 가능하다.
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