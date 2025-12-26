출근길 최저 -17도 강추위…낮에도 대부분 영하권

올해 마지막 금요일인 26일은 북서쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역의 기온이 큰 폭으로 떨어지며 올겨울 들어 가장 추운 날씨가 이어지겠다. 전날 오후부터 발효된 한파특보도 상당수 지역에서 지속될 전망이다.
기상청에 따르면 이날 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 충북 북부, 경북 북부를 중심으로 아침 기온이 영하 15도 안팎까지 떨어지겠다. 아침 최저기온은 영하 17도에서 영하 3도, 낮 최고기온은 영하 7도에서 영상 4도로 예보돼 대부분 지역이 종일 영하권에 머물겠다.
주요 도시의 아침 최저기온은 서울·인천 영하 12도, 춘천 영하 15도, 대전 영하 10도, 대구 영하 8도, 광주 영하 5도, 부산 영하 6도, 제주 1도다. 낮 최고기온은 서울 영하 4도, 인천 영하 5도, 춘천 영하 4도, 강릉 1도, 대전 영하 1도, 대구 0도, 광주 1도, 부산 2도, 제주 1도로 예상된다.
전날부터 이어진 비와 눈은 전라권 서부에서는 오전까지, 제주도에서는 오후까지 내리는 곳이 있겠다. 새벽까지는 충남 서해안과 전남 동부, 오전까지는 전라 서해안을 중심으로 눈이 이어질 전망이다. 제주도 산지에는 대설특보가 발효된 가운데 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리는 곳도 있겠다.
25~26일 예상 적설량은 서해5도 1㎝ 안팎, 충남 서해안 1~5㎝, 전북 서해안·남부 내륙과 전남 서해안 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 광주·전남 서부 1~5㎝, 전남 동부 1㎝ 안팎, 울릉도·독도 10~30㎝, 제주도 산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 제주도 중산간 2~7㎝, 제주 해안 1㎝ 안팎이다.
같은 기간 예상 강수량은 서해5도와 충남 서해안 5㎜ 미만, 전북 서해안·남부 내륙과 전남 서해안 5㎜ 안팎, 광주·전남(서해안 제외) 5㎜ 미만, 울릉도·독도 10~30㎜, 제주도 5~20㎜다.
강풍과 풍랑도 이어지겠다. 서해안과 남해안, 동해안, 제주도에서는 순간풍속 시속 70㎞ 이상(제주 산지 최대 90㎞ 이상)의 강한 바람이 불겠고, 서해 먼바다와 남해서부 먼바다, 전 해상 앞바다에서는 물결이 2.0~4.5m(먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠다.
기상청은 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 빙판길이 나타날 수 있다며 교통 안전과 보행자 안전에 각별한 주의를 당부했다. 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
