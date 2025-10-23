전립선 건강-배뇨 개선에 효과… 쏘팔메토-호박씨추출물 2중 케어

CJ웰케어가 전립선 건강에 배뇨 개선 기능성을 강화한 ‘전립소 솔루션’을 출시했다. 전립선 건강 기능성 원료인 ‘쏘팔메토 열매 추출물’에 배뇨 건강 기능성 원료인 ‘호박씨추출물 등 복합물’이 새롭게 추가된 신제품이다. 전립소 솔루션은 전립선 건강과 배뇨 건강을 2중으로 동시에 케어하기 때문에 중장년 남성들에게 반가운 제품이다.
호박씨 추출물 등 복합물은 페포호박 씨앗에서 추출한 피로갈롤 성분과 대두배아에서 추출한 대두이소플라본 배당체가 복합된 기능성 원료로서 식약처에서 방광의 배뇨 개선 기능성을 인정받았다. 과민성 방광 증상이 있는 만 35∼70세 성인 180명을 대상으로 기능성 원료인 호박씨 추출물 등 복합물의 인체시험 결과 일일 평균 배뇨 횟수 감소, 평균 야간 배뇨 횟수 감소, 일일 평균 절박뇨 횟수 감소가 확인됐다.(인체시험 결과가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 것은 아님.)
전립소 솔루션에 사용된 호박씨 추출물 등 복합물은 스페인 누트라푸르사의 고품질 프리미엄 원료로서 유전자 조작을 하지 않은 Non-GMO 원재료에서 추출한 100% 식물 유래 원료다. 독자적인 EFLA 하이퍼퓨어 공법을 통해 지용성 성분을 제거해 안전성이 높고 산패 위험이 낮은 것이 특징이다.
전립소 솔루션은 쏘팔메토 열매 추출물의 품질 또한 우수하다. 원료 추출 방식도 이산화탄소를 용매로 이용해 저온에서 추출하는 저온 초임계 추출 방식을 사용했다. 헥산과 같은 유기용매를 사용하지 않아 잔류 물질 걱정이 없다. 전립선비대증이 있는 중년 남성 688명을 대상으로 기능성 원료인 쏘팔메토 열매 추출물의 인체시험 결과 남성호르몬(테스토스테론) 증가, 야뇨·소변 속도 개선이 확인됐다.
이 외에도 체내 에너지 생성을 위한 비타민 B2, 뼈의 형성과 유지에 필요한 비타민 D, 항산화에 필요한 비타민 E, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연, 신경 및 근육 기능 유지에 필요한 마그네슘 등 중장년 남성에게 부족하기 쉬운 비타민과 미네랄 5종이 들어 있으며 지구력 증진을 위한 옥타코사놀도 함유돼 있다.
전립소 솔루션은 하루 한 번(회당 3캡슐) 섭취로 전립선 건강과 배뇨 건강을 동시에 챙길 수 있기 때문에 여러 배뇨 문제로 불편을 겪고 있는 중장년 남성들에게 꼭 필요한 제품이다. CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로만 구입할 수 있으며 1박스 구매 시 1박스 추가 증정 및 푸짐한 사은품도 추가로 증정한다. 24시간 전화 주문 및 문의
댓글 0