[스케일업] 도미노이펙트 [2] “고령자 돌봄 공백 외국인 요양보호사 양성으로 해소”

도미노이펙트는 고령자 돌봄 공백을 해소하기 위해 외국인 요양보호사 양성을 돕는 앱 ‘하모(HAMO)’를 개발한 기업이다. 하모 앱은 요양보호사 자격 취득을 원하는 외국인에게 모국어로 언제 어디서나 강의 내용을 확인하도록 돕고, 취약 유형에 대한 오답노트도 제공한다. 도미노이펙트는 하모 앱으로 외국인 요양보호사 합격률을 크게 높여 돌봄 공백 해소에 기여하겠다는 목표를 세웠다.
고령자 돌봄 인력 태부족…공백 해소할 외국인 요양보호사 양성 돕는 ‘하모 앱’ 개발
초고령사회에 접어든 우리나라의 돌봄 공백은 해가 갈수록 심각하다. 보건복지부에 따르면 오는 2042년에는 요양보호사 약 155만 명이 부족할 전망이다. 잔여 요양보호사 90% 이상도 50대로, 돌봄 인력 고령화 역시 심화 추세다. 정부는 인력난 해소를 위해 외국인 근로자 활용을 적극 추진하지만, 상황은 녹록지 않다. 외국인이 요양보호사 자격증을 취득하려면 언어 장벽과 자격증 합격이라는 산을 넘어야 하기 때문이다. 김아현 도미노이펙트 대표는 돌봄 공백의 심각성을 직접 체감했다.
그는 “어머니께서 주간보호센터에서 사회복지사로 일하신 덕분에 돌봄 현장을 가까이서 지켜보며 자랐다. 이 과정에서 요양보호사 인력난과 돌봄 공백이 얼마나 심각한지 느낄 수 있었다. 해가 갈수록 부족한 돌봄 인력을 메우기 위해 외국인 요양보호사 양성이 시급한 상황이다. 하지만 요양보호사 자격 취득을 원하는 외국인이 언어 장벽 때문에 같은 시험에 평균 4번~5번 낙방하는 것을 보며 안타까웠다”고 말했다.
김아현 대표는 이어 “요양보호사 자격증을 직접 취득해 보니 외국인이 시험에서 낙방하는 이유를 알 수 있었다. 현재 외국인 요양보호사 자격 시험 교육은 대부분 오프라인 교육원에서 한국어로 진행된다. 외국인은 강의 현장에서 어려운 용어로 구성된 교육 내용을 이해하기 위해 번역기를 주로 사용한다. 방대한 양의 강의를 번역기로 해석하느라 수업에 집중하지 못하는 것”이라며 “외국인이 요양보호사 자격증을 따려면 총 320시간의 교육을 이수해야 하지만 오프라인 현장에서 들은 수업을 직접 해석까지 하면서 복습하기에는 양이 너무 많아 시험에서 자꾸 낙방한다”고 분석했다.
김아현 대표는 외국인 요양보호사 합격률을 높이기 위해 도미노이펙트를 설립, 기술 개발에 나섰다. 심각한 돌봄 공백을 기술로 해소해 사회적으로 큰 가치를 창출하겠다는 목표를 세웠다. 요양보호사를 가족으로 둔 개발진도 합류해 실용적인 기술 개발에 박차를 가했다. 그 결과 외국인 요양보호사 자격 취득을 돕는 앱 하모(HAMO)를 개발할 수 있었다. 그는 하모 앱의 경쟁력을 ▲다국어 학습 기능 ▲맞춤형 학습 기능 ▲오프라인 학습 지원 기능으로 꼽았다.
김아현 대표는 “외국인이 한국어를 번역하느라 강의 내용에 집중하지 못하는 문제를 개선하기 위해 하모 앱에 다국어 학습 기능을 넣었다. 한국어뿐만 아니라 베트남어, 러시아어, 영어, 중국어를 지원하며 몽골어와 네팔어를 업데이트할 예정”이라며 “맞춤형 학습 기능도 하모 앱의 강점이다. 단순하게 언어를 번역하는 게 아니라 문제 풀이 시간을 측정하고 단계별 복습을 돕는다. 자주 틀리는 유형에 대한 오답 노트도 제공해 시험 합격률을 높인다. 인터넷 환경이 좋지 않은 곳에서도 모바일로 공부하도록 오프라인 학습 지원 기능도 넣었다”고 강조했다.
외국인 피드백 반영해 기술 고도화…“AI 기반 맞춤형 학습 엔진으로 성취도 높일 것”
도미노이펙트는 하모 앱을 선보이기까지 몇몇 시행착오를 겪었다.
김아현 대표는 “하모 앱 개발과 고도화 과정에서 직접 사용자인 외국인의 피드백이 큰 도움이 됐다. 예컨대 어차피 시험은 한국어로 나오는데 문제를 모국어 버전으로만 제공하는 게 오히려 불편하다고 호소한 외국인의 피드백을 반영해 한국어로 문제를 제공했다”며 “그러자 큰 호응이 있었고 실제로 합격률 상승에도 도움이 됐다”고 회상했다.
그는 이어 “청주시 외국인 주민센터에서 고려인 5명을 대상으로 베타테스트를 진행했을 때는 오프라인 세미나의 중요성도 체감했다. 처음부터 온라인으로 학습 콘텐츠를 제공하기보다는 어려운 문제를 오프라인 강의 형식으로 세미나에서 풀이한 후 하모 앱으로 학습을 유도하니 앱 이용 빈도와 체류 시간이 크게 늘었다. 그 결과 5명 중 3명이 첫 시험에서 합격하는 성과를 올렸다. 모든 것이 낯선 외국인에게 오프라인 학습 경험도 중요하다는 사실을 깨닫고 전국을 돌며 하모 앱 사용 외국인들을 만나는 중이다”라고 말했다.
도미노이펙트는 학습자 모집 확대를 위해 하모 앱의 지원 언어를 확대할 계획이다.
김아현 대표는 “현재 하모 앱 고도화를 위해 가장 시급한 과제는 안정적인 콘텐츠 확대와 학습자 모집 채널 확장이다. 요양보호사 자격 시험은 주기적으로 개편되고, 외국인 학습자 국적도 점차 다양해진다. 따라서 향후 몽골, 네팔 등으로 지원 언어를 확대할 계획이다”며 “학습자 모집 확대를 위해 외국인 요양보호사 육성대학(2026년 지정)과 업무 협약도 추진 중이다. 지방자치단체 및 외국인지원센터와도 협력해 학습자를 모집할 계획이다. 데이터 기반 학습 추천 엔진도 고도화해 개인별 맞춤 학습 경험을 강화할 예정”이라고 말했다.
그는 이어 “도미노이펙트 설립부터 하모 앱 출시까지 동국대학교와 협업하면서 창업 지원 프로그램과 멘토링을 받았다. 이 과정에서 사업계획을 구체화하고, IR 피칭 자료와 투자자용 스토리라인을 고도화했다. 특히 동국대의 사회적 가치 창출 스타트업 지원 네트워크 덕분에 외부 기관에 하모 앱을 효과적으로 알릴 수 있었다”며 “스타트업 혼자만의 힘으로는 성장하기 어렵지만, 옆에서 방향을 잡아주는 조력자가 있을 때 훨씬 빠르게 전진할 수 있다는 걸 체감했다”고 회상했다.
끝으로 도미노이펙트의 향후 계획을 들었다.
김아현 대표는 “도미노이펙트 구성원은 ‘돌봄을 받는 이와 돌봄을 제공하는 이 모두가 만족하는 사회 구현’을 목표로 삼았다. 이를 위해 하모 앱으로 학습 가능한 교재와 문제은행을 지속해서 업데이트하고 AI 기반 맞춤형 학습 엔진으로 성취도를 높일 계획”이라며 “단순히 요양보호사 합격자를 배출하는 데서 그치지 않고 합격자를 요양시설과 연계하는 매칭 서비스도 도입할 예정이다. E-7-4, D-10, F-6 비자까지 연결하는 종합 지원 체계도 구축해 외국인 요양보호사의 정착을 돕겠다. 베트남을 넘어 몽골, 네팔 등 인력 송출 국가로 서비스도 확대하고자 한다. 외국인 돌봄 인력의 새로운 진입 경로를 만들기 위해 연구개발에 매진하겠다”고 말했다.
