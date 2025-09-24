일상생활 혼자 못하면 치매, 가능하면 경도인지장애

□ 옛 친구의 이름이 갑자기 기억 안 난다.

□ 예전에 잘 알고 있던 것이 기억 안 난다.

□ 잘 감춰 둔 물건을 못 찾겠다.

□ 약속하고서 깜빡 잊는 경우가 있다.

□ 물건을 사러 가서 몇 가지를 잊는다.

□ 답답하고 화나는 경우가 많지만 일상생활이 가능하다.

※ 주로 ‘사소한’ 내용을 ‘가끔’ 잊는다.



알츠하이머형 치매 증상



□ 가족이나 가까운 사람 이름이 기억 안 난다.

□ 매일 하던 일의 내용이 기억나지 않는다.

□ 매번 제 위치에 두는 물건을 찾지 못한다.

□ 약속하고서 약속 사실을 잊는다.

□ 물건을 사러 가서 왜 왔는지 몰라 그냥 온다.

□ 힌트를 주어도 도움이 되지 않는다.

※ 사소한 내용과 중요한 내용을 ‘지속해서’ 잊는다.

자료 : 서울아산병원