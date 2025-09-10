“지방대 출신이 뭘” 주변 편견 딛고 무릎-척추-치아 치료법 새 길 개척

조선대 의대·치대 출신 3인방
무명 월급 의사였던 송준섭 원장… 줄기세포 이용 히딩크 무릎 살려
김현성 원장 ‘척추 내시경’ 외길… 외국서 배우러 오는 독보적 경지
치아 수복법 전념 강정호 원장… ‘미니쉬’ 개발해 패러다임 바꿔
“지방대 출신이라서 한계를 가질 거라 생각했지만 결국 그들이 선택한 길은 누구도 가지 않은 길이었다.”
조선대 의대·치대 출신 의사 3명이 의료계의 편견과 냉소 속에서도 새로운 치료법을 개척해 성공을 일궈냈다. 그들은 업계에서 ‘무모하다’는 비판을 받으면서도 환자를 위한 길이라면 멈추지 않았다. 지금은 환자와 동료 의사들의 신뢰를 얻으며 대한민국 의료계의 혁신을 상징하는 인물들로 자리매김하고 있다.
히딩크 무릎 살린 지방대 출신 의사 송준섭 원장의 집념
송준섭 강남제이에스병원 원장은 1969년 광주에서 태어나 조선대 의대를 졸업했다. 송 원장은 한때 이름 없는 월급 의사였다. 그러나 그는 지금 국내를 넘어 해외 환자들이 찾는 무릎 줄기세포 치료의 권위자로 불린다.
송 원장을 널리 알린 계기는 2014년 1월 한국 축구의 영웅 거스 히딩크 감독의 무릎 수술이었다. 당시 무릎 퇴행성관절염의 표준 치료는 인공관절 수술이었다. 그러나 인공관절 수술을 원치 않았던 히딩크 감독은 새로운 치료법을 찾아 수소문 끝에 송 원장을 만났다. 막 국내 허가를 받은 줄기세포 치료제 ‘카티스템’은 의료계에서도 낯선 기술이었다. 경험도, 선례도 없는 수술을 앞두고 송 원장은 히딩크 감독에게 ‘해본 적 없는 시도’임을 솔직히 밝혔다. 그러나 환자의 의지와 의사의 신념은 결국 도전으로 이어졌다.
수술을 준비하며 그는 6개월간 카티스템 설명서를 파고들었지만 여전히 ‘처음’이라는 불안은 남아 있었다. 척추마취로 진행한 수술에서 히딩크 감독은 의식이 깨어 있는 상태로 수술 과정을 직접 지켜봤다. 무릎뼈를 두드릴 때마다 그는 “대한민국”을 외치며 긴장된 분위기를 깨뜨렸다. 수술은 성공적이었고 1년 뒤 재방문한 히딩크 감독의 무릎에는 연골이 재생된 모습이 확인됐다. 히딩크는 “내 인생의 가장 큰 선물인 무릎 건강을 송준섭 박사에게 받았다”고 말했다.
하지만 환호만 있었던 것은 아니다. 당시 의료계는 “국가 영웅을 상대로 위험한 시도를 했다”는 비판을 쏟아냈다. “연골 재생은 진짜 의학이 아니라 마술 같은 속임수”라며 ‘유리겔라의 마술’에 빗댄 냉소 섞인 시선도 뒤따랐다. 그럼에도 송 원장은 흔들리지 않았다. 2016년부터 줄기세포 연골 재생 수술의 효과를 논문으로 입증하기 시작했고 시간이 흐르며 그의 연구는 인용되고 신뢰를 얻게 됐다. 비판은 점차 줄었고 지금은 전국을 넘어 해외 환자들이 송 원장을 찾는다.
송 원장은 여전히 매 수술이 시험과 같다고 말한다. 내시경 화면에 새하얀 연골이 보일 때야 비로소 안도의 숨을 내쉰다. 그는 자신의 철학을 ‘측은지심’이라고 표현한다. 환자가 의사의 한마디에 얼마나 큰 위로를 받는지 알기에 수술 실력만큼이나 환자를 안심시키는 말을 전하는 것을 목표로 삼고 있다.
질타를 감내한 20년 척추 내시경 세계 선두에 선 김현성 원장
송 원장과 조선대 의대 88학번 동기이자 신경외과 전문의인 김현성 청담해리슨병원 원장은 척추 수술의 새로운 길을 연 인물로 꼽힌다. 그가 수련받던 1990년대 후반만 해도 척추 수술은 절개형 수술이 주류였다. 난도가 높았고 합병증도 잦았다. 김 원장은 “환자에게 덜 침습적인 방법이 필요하다”며 일찌감치 최소 침습 척추 수술과 척추 내시경 수술에 주목했다. 그러나 당시 이 분야는 걸음마 단계였다.
초창기 척추 내시경 수술은 “배우기도 어렵고 불완전하다”는 이유로 학계에서 거센 질타를 받았다. 학회 발표장에서는 냉소 섞인 질문이 쏟아졌고 많은 의사가 도전을 포기했다. 하지만 김 원장은 물러서지 않았다. 새로운 기술을 발전시키기 위해서는 질타와 따가운 시선을 감내해야 한다는 것을 알았기 때문이다. “세상의 흐름을 바꾸는 일이 쉽지 않다는 걸 절실히 느꼈다”는 그의 회상은 당시의 고난을 보여준다.
20여 년간의 개발과 연구 끝에 상황은 바뀌었다. 대한민국은 지금 척추 내시경 수술 분야에서 세계적으로 독보적인 위치에 올랐다. 수많은 외국 의사가 한국을 찾아와 배우고 있으며 척추 치료의 패러다임은 절개에서 최소 침습으로 이동했다. 김 원장이 걸어온 길은 그 변화의 한 축이었다.
그의 꿈은 명확하다. 첫째, 척추 내시경 수술을 척추 치료의 주류로 올려놓는 것. 둘째, 이 분야에서 대한민국이 세계를 선도하는 것이다. 김 원장은 “건강한 100세 시대를 위해 척추와 관절 건강은 무엇보다 중요하다”며 “최소 침습 척추 수술로 환자의 삶의 질을 지켜내겠다”고 말했다. 김 원장은 의학을 발전시키는 것이 인류를 위한 진정한 봉사라는 신념과 새로운 도전을 두려워하지 말자는 의지로 환자를 만난다. 그는 인류를 위한 의학 발전은 지속될 것이고 척추 분야에서는 대한민국이 그 흐름을 이끌어야 한다는 포부를 이어가고 있다.
가족에게 권할 수 없는 치료는 하지 않는다 미니쉬로 치과 패러다임 바꾼 강정호 원장
“크라운은 치아를 크게 깎아내야 해서 가족에게 권할 수 없는 치료였습니다.”
강정호 미니쉬치과병원 원장은 기존 심미 치료의 한계를 넘어선 ‘미니쉬’를 개발한 치과의사로 주목받고 있다.
2000년대 후반 치과계는 심미성과 속도를 앞세운 래미네이트와 급속 교정 열풍에 휩싸여 있었다. 그러나 무분별한 치아 삭제로 인한 부작용이 사회적 문제로 떠오르면서 재치료를 원하는 환자들이 속출했다. 강 원장은 “예뻐지기 위해 건강한 치아를 깎아내는 것이 맞는가?”라는 근본적 의문을 품었다. ‘가족에게 권할 수 없는 치료는 하지 않는다’는 철학은 새로운 대안을 찾게 했다.
2009년부터 그는 치아 삭제량을 최소화할 수 있는 수복법 연구에 돌입했다. 핵심은 ‘수복물을 최대한 얇게 만드는 것’이었다. 그러나 당시 기공 기술로는 두꺼운 보철물밖에 제작할 수 없어 치아 삭제가 불가피했다. 강 원장은 고가의 CAD·CAM 밀링머신 도입, 숙련 기공사 양성 등 과감한 투자를 이어갔다. 수십 차례의 시행착오 끝에 얇고 정밀한 세라믹 수복물을 구현했고 깨지지 않으면서도 자연 치아와 같은 접착 기술까지 완성했다.
하지만 업계의 시선은 싸늘했다. “래미네이트와 다를 바 없다” “얇은 세라믹은 금방 깨진다”는 악평에 심지어 ‘사기꾼’이라는 비난까지 뒤따랐다. 그러나 환자들의 반응은 달랐다. “아프지 않고 치아를 덜 깎고 자연스러운 심미성까지 살린다”는 입소문이 퍼지며 병원은 환자들로 북적였다.
돌파구는 학회 무대였다. 정밀가공 기술, 접착 프로토콜, 생체 모방 이론을 바탕으로 한 임상 사례가 공개되자 “치과 교과서를 새로 써야 한다”는 반응까지 나왔다. 반신반의하던 동료 의사들이 강 원장의 철학에 동참하기 시작했고 ‘미니쉬 코스’를 통해 전문 의료진 양성이 본격화됐다. 2025년 8월 현재 미니쉬 코스를 수료한 치과 전문의는 290명이며 한국·일본·미국·캐나다 등 전 세계 75개 병원에서 미니쉬 치료가 시행되고 있다. 임상 건수는 18만5000건을 넘어섰다.
강 원장은 미니쉬를 단순한 시술이 아니라 ‘자연 치아의 물성과 구조를 최대한 보존하는 철학’으로 설명한다. 미니쉬는 초정밀 가공으로 치아 외면과 수복물이 화학적으로 한 덩어리가 된다. 재료 역시 자연 치아와 물성이 가장 가까운 장석류 세라믹을 택해 맞은편 치아 손상을 줄였다.
그는 2021년 ‘미니쉬테크놀로지’ 회사를 설립해 전 세계 확산을 준비 중이다. 독일 비타(VITA)사와 협력해 ‘미니쉬 블록’을 독점 공급받으며 치료에 최적화된 장비·재료·IT 솔루션 개발도 진행하고 있다. 강 원장은 “과잉 진료하지 않고, 치아에 해 끼치지 않고, 아프지 않게 치료하는 것이 철학”이라며 “미니쉬를 통해 ‘내 치아 평생 쓰기’라는 목표를 세계적으로 실현하겠다”고 강조했다.
송준섭·김현성·강정호 원장의 길은 다르지만 공통점은 분명하다. ‘지방대 출신’이라는 꼬리표, 업계의 냉소와 비난에도 불구하고 환자 중심 철학이 이끈 도전과 성공.
새로운 길을 열겠다는 그들의 집념은 결국 우리나라 의학 발전과 환자의 이익으로 이어졌다. 그들의 발자취는 후배 의사들에게 하나의 메시지를 전한다. “새로운 도전을 두려워하지 말라. 환자를 위한 길은 결국 인정받는다.”
