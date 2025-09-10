[헬스캡슐] 헬리코박터균 감염, 위암 발생 위험 2배 높여 外

박성수 고려대 안암병원 위장관외과 교수(사진)가 위암 예방을 위한 대규모 데이터 분석 연구 결과를 발표했다.
위암은 한국을 비롯한 아시아 지역의 특이적 식습관과 유전적 요인이 주요 원인으로 지목되고 있다. 그러나 이는 위암 발병률이 낮은 서양인과의 비교 연구에서 확인된 사실에 그쳐 위암 발생의 명확한 위험 요인과 예방 방안에 대한 근거는 부족한 상황이었다.
박성수 교수 연구팀은 PubMed, Embase, Cochrane 등 국제 의학 데이터베이스에 등재된 논문 507편을 모두 분석해 식이, 생활 습관, 환경, 약물, 감염, 유전 등 139개 요인이 위암 발생과 예방에 미치는 영향을 다각도로 확인했다.
연구 결과 헬리코박터 파일로리 감염은 위암 발생 위험을 약 2배 높였으며 과음은 1.5∼2.2배, 고염식·절인 음식은 1.4∼2.0배, 흡연은 1.3∼1.8배 증가시키는 것으로 나타났다. 또한 정제 곡물, 붉은 고기, 가공육, 고지방 유제품 섭취도 위암 위험을 높이는 요인으로 분석됐다.
반면 신선한 채소와 과일 섭취는 위암 발생 위험을 20∼40% 감소시키고 생선 및 해산물 섭취는 위암을 약 10∼30% 낮추는 효과가 있었다. 적절한 신체 활동과 비스테로이드성 소염제 복용은 항염증 및 항암 효과를 통해 위암 예방에 도움을 주는 것으로 분석됐다.
아시아와 비아시아 지역 간 분석에서 아시아인은 염분과 탄수화물 섭취가 위암 발병에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 염분 섭취가 많은 아시아인은 위암 발생 위험이 1.4∼2배 증가했지만 비아시아 지역에서는 유의한 위험 증가가 나타나지 않았다. 이번 연구는 대한위암학회지(Journal of Gastric Cancer) 최근 호에 게재됐다.
■ 이춘택병원 ‘로봇인공관절 수술’ 500건 달성
장산의료재단 이춘택병원 로봇인공관절수술센터(윤성환 병원장, 이수현 진료팀장)가 지난 5일 첨단 인공관절 수술용 로봇 ‘닥터엘씨티(Dr.LCT)’를 활용한 로봇 인공관절 수술 누적 500건을 돌파했다.
닥터엘씨티를 이용한 로봇수술 500건 달성은 2021년 6월 첫 수술 성공 이후 4년여 만의 성과다. 이춘택병원은 현재 로보닥과 닥터엘씨티 두 종류의 로봇을 환자 상태와 뼈 변형 정도에 맞게 선택적으로 활용해 맞춤형 수술을 진행하고 있으며 지금까지 약 1만8000건의 로봇수술을 진행했다. 이 중 닥터엘씨티는 난도가 높고 까다로운 수술에 주로 적용해 우수한 결과를 얻고 있다.
닥터엘씨티는 2021년 순수 국내 기술로 이춘택의료연구소(대표 이건아)에서 개발된 로봇으로 20년 이상의 임상 경험을 반영한 소프트웨어와 절삭 제어 기능을 탑재했다. 환자별 뼈의 강도에 따라 실시간으로 절삭 속도를 조절하는 기능을 통해 개인 맞춤형 수술을 가능케 했으며 전반적인 수술 과정에서 불필요한 동작을 최소화해 전체 수술 시간을 단축하고 있다.
■ 노화-글리머… ‘웰니스치유 트렌드 2026’ 출간
건강과 일상 행복을 동시에 고민하는 현대 도시인들에게 새로운 해답을 제시하는 실전 가이드북 ‘웰니스치유 트렌드 2026(추영준 외 12인 공저)’이 출간됐다.
반복되는 업무, 복잡한 인간관계, 급변하는 도시의 리듬 속에 사는 현대인은 만성피로와 불안, 각종 만성질환에 노출된다. 건조한 도시 환경 자체가 현대인에게 신체적 건강뿐 아니라 정신적, 사회적 건강까지 모두 돌보는 ‘웰니스’를 향한 욕구를 강하게 자극한다. 이러한 추세를 반영하듯 글로벌 웰니스 시장 규모가 2500조 원을 돌파했고 국내시장 규모도 2022년 기준으로 세계 9위에 진입했다. 요가·명상·심리 상담·웰니스 관광·아로마테라피 등 웰니스를 중심으로 각종 상품과 서비스가 급성장세를 보인다.
웰니스치유 트렌드 2026은 도시인이 일상생활에서 부딪히는 여러 상황과 문제에 밀착한 개인 맞춤형 웰니스 솔루션을 제안한다. 책은 신체·정신·사회적 건강을 아우르는 아홉 가지 웰니스 키워드를 짚는다. 장수와 건강 노화, 글리머(작은 기쁨), 장 건강, 초가공 식품, 헬시플레저, 조용함과 수면 투어리즘 등 글로벌 소비자가 주목하는 트렌드를 심층 분석한다. 스트레스 관리, 기업 웰니스 프로그램, 요가·명상, 바이오필릭 디자인, 해양 치유 등 국내에서 주목하는 웰니스 트렌드도 설명하고 비즈니스 모델까지 소개한다. 이 책은 국내 건강·웰니스 분야 기업뿐만 아니라 기존 비즈니스 영역에서 벗어나 신사업을 모색하는 기업 종사자 모두에게 새로운 전략과 미래 기회를 모색하는 기회가 된다.
■ ‘바이폴라 RF’ 기술 적용한 셀프케어 솔루션
WPM(월피엠)은 바이폴라 RF 기술을 중심으로 한 셀프케어 솔루션이다. 핵심 기술인 10k㎐(1만 ㎐) 바이폴라 RF는 피부에 일정한 열을 전달해 피부 컨디션 개선에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 8핀·4핀의 정밀한 전극 구조는 얼굴과 몸의 다양한 부위에 맞춤형으로 적용 가능하며 전극 간 거리 조절을 통해 세밀한 에너지 전달이 가능하다. 이 과정에서 발생하는 열에너지는 피부 깊은 층까지 자극을 전달하며 사용자에 따라 탄력 개선, 보디 라인 관리 등을 할 수 있다.
김민경 WPM 대표는 “WPM은 사람들의 삶을 건강하고 아름답게 변화시키는 글로벌 브랜드로 성장해 나갈 것”이라며 “예술적 감성과 웰니스 기술이 어우러진 공간과 제품을 통해 고객에게 새로운 라이프스타일을 제시하겠다”고 밝혔다.
WPM 솔루션은 전 연령층이 사용할 수 있도록 안전성을 고려해 설계됐으며 산후 회복기 등 가족 단위 홈케어 수요에도 적합하다는 점에서 주목받고 있다. 특히 피부·두피·보디를 하나의 기기로 관리할 수 있는 8가지 맞춤형 모드, 고주파·저주파 전환 기능, 휴대성과 간편성 등을 통해 일상 속에서의 활용도를 높였다. WPM은 바이오 기업 ㈜이지놈과의 협업을 통해 마이크로바이옴 분석 기반의 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 개발에도 착수했다. 이를 통해 WPM은 고도화된 웰니스 솔루션 개발과 함께 글로벌 시장 진출을 위한 연구개발을 지속적으로 강화할 계획이다.
