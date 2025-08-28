[전문의 칼럼]관절염 있으면 근력 안 늘어… 연골 손상 확인 후 맞춤형 운동해야

무릎 건강을 위해 걷기와 계단 오르기를 열심히 했는데도 근력이 늘지 않고 통증만 심해지는 경우가 있다. 단순한 체력 부족이 아니라 연골, 연골판 손상 등 관절염 관련 질환일 가능성이 크다.
연골이나 연골판에 이상이 생기면 무릎 주변 신경은 뇌에 ‘근육을 키우지 말라’는 신호를 보낸다. 뇌는 이를 받아들여 허벅지와 종아리 근육을 강화하는 신경 회로를 차단하고 오히려 근육을 약화시킨다. 손상 부위에 더 큰 압력이 가해지지 않도록 하는 방어 기전이다. 의학적으로는 이를 ‘운동신호 경로 기능장애(efferent pathway dysfunction)’라고 하는데, 뇌에서 근육으로 가는 신호가 차단되는 현상이다. 결국 연골 손상이 있으면 근육은 더 이상 강화되지 않는다. 이런 이유로 환자는 아무리 운동을 해도 근력이 붙지 않는다는 좌절감을 느끼게 된다.
이 상태에서 걷기나 계단 오르기 같은 체중 부하 운동을 계속하면 손상된 연골에 압력이 집중돼 파괴 속도가 더 빨라진다. 흔히 ‘허벅지 근육을 키우면 관절염을 막을 수 있다’는 말이 있지만, 이미 손상이 진행된 경우에는 오히려 관절염을 악화시킬 수 있다. 잘못된 운동은 무릎을 보호하는 게 아니라 해치는 요인이 될 수 있다. 따라서 통증이 지속되거나 근력이 늘지 않는다면 운동을 중단하고 반드시 연골 손상 여부를 확인하기 위해 자기공명영상(MRI) 검사를 받아야 한다.
무엇보다 중요한 것은 무릎 상태를 정확히 파악하는 것이다. 다리 모양이 O자형이나 X자형이라면 체중이 특정 부위에 집중돼 연골 손상이 더 빨라진다. 따라서 MRI와 다리 정렬 검사를 통해 상태를 확인한 뒤 자신에게 맞는 운동을 선택해야 한다. 연골이 네 층으로 구성되어 있다고 가정할 때 한두 층이 닳게 되면 관절염 초기로 분류된다. 이 시기에는 체중을 싣는 유산소 운동이 아니라 체중 부하가 거의 없는 단순 근력 운동이 필요하다.
허벅지 근육은 몸에서 가장 큰 근육으로 전신 건강과 노화 속도를 좌우한다. 연골 손상으로 시작된 근육 약화는 전신 건강 악화와 성인병 위험 증가로 이어진다. 특히 근육의 퇴화와 함께 진행되는 노화의 가속은 결국 수명 단축으로 연결된다. 무릎은 단순한 관절의 문제가 아니라 건강과 수명에 직결되는 출발점이다.
따라서 무릎 건강을 지키는 올바른 방법은 운동부터 시작하는 게 아니다. 먼저 연골 손상 여부를 확인하고, 필요하다면 무릎 구조를 정상화한 후 맞춤형 운동을 해야 한다. 무분별한 운동은 오히려 건강수명을 단축시킬 수 있다. 반대로 연골, 연골판의 재생과 복원 이후 올바른 운동을 한다면 무릎을 지킬 뿐 아니라 노화를 늦추고 건강한 수명 연장에도 기여할 수 있다. 재생과 복원 이후 운동을 해야 진정한 효과를 발휘한다는 점을 꼭 기억하자.
