“국내 폐암 신약 레이저티닙, 병용요법 임상도 효과 확인”

안진석 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
국내 연구자 참여 첫 ‘항암제’… 레이저티닙 병용요법 임상에선
‘전체생존기간’ 연장효과 확인
올해 항암요법연구회 회장 맡아… ‘연구자 주도 임상’ 확대 등 노력
국내뿐 아니라 전 세계적으로도 암 사망률 1위를 기록하고 있는 폐암. 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어렵고 진단이 됐을 때는 이미 암이 상당히 진행된 상태인 경우가 많다.
폐암은 폐에 발생하는 악성종양이다. 폐의 기관지나 세기관지, 폐포를 덮고 있는 상피세포에서 비정상적인 세포가 무절제하게 증식하면서 생긴다.
최근 폐암 치료제의 개발이 활발해지면서 임상 현장에도 변화가 생겼다. 안진석 삼성서울병원 혈액종양내과 교수를 만나서 폐암 치료의 동향과 최신 치료법에 대해 자세히 물었다.
―건강검진으로 폐암 조기 발견이 가능하지 않나.
“국내 폐암 환자의 진단은 양극화된 양상을 보인다. 과거에는 4기에서 발견되는 경우가 많았지만 건강검진과 컴퓨터단층촬영(CT) 검사로 조기에 발견되는 사례가 늘고 있다. 우리나라는 1기와 4기 환자가 상대적으로 많고 중간 단계인 2기·3기 환자는 적은 편이다.”
―최근 새로운 폐암 치료제 개발도 활발하다. 실제 진료 현장에서는 어떤 변화가 있는지.
“현재 폐암 치료에는 10개가 넘는 약제가 사용되고 있다. 환자 입장에서는 선택지가 넓어진 것이 긍정적이지만 연구자 입장에서는 각 약제의 효과와 부작용을 모두 숙지해야 한다는 부담이 있다. 레이저티닙처럼 자주 사용하는 약제는 익숙하지만 1년에 한두 명 정도밖에 없는 희귀 변이 환자에게 쓰이는 약제는 다시 확인이 필요할 때도 있다. 무엇보다 중요한 것은 환자에게 맞는 표적 변이를 정확히 찾아내는 것이다. 특정 약제의 대상이 될 수 있음에도 변이를 발견하지 못하면 치료 기회를 놓치게 된다. 이런 이유로 차세대 염기 서열 분석을 통한 정밀 진단의 중요성이 점점 더 커지고 있다.”
―병기에 따라 치료법도 차이가 있을 텐데….
“폐암 치료에서 가장 중요한 기준은 병기다. 전체 폐암 환자의 약 80∼85%는 비소세포폐암이며 나머지 15%는 소세포폐암이다. 일반적으로 폐암이라고 하면 대부분 비소세포폐암을 의미한다. 비소세포폐암은 1기부터 3기 초반까지는 수술이 기본 치료법이고 수술이 어려운 일부 3기 환자는 항암화학요법과 방사선치료가 병행된다. 4기부터 전신 치료가 시행된다. 최근에는 면역항암제가 2∼3기 환자에서 선행 요법으로 효과를 보이면서 수술 전 항암·면역 치료를 시행하는 사례가 증가하고 있다. 4기는 여전히 표적항암제가 핵심이다. 특히 작년 1월부터 레이저티닙과 오시머티닙 표적항암제가 급여가 적용되면서 3세대 티로신 키나아제 억제제(TKI) 단독요법이 본격적으로 사용되기 시작했다. 6월에는 병용요법도 부분 급여가 인정돼 치료 옵션이 확대됐다. 표적항암제를 사용할 수 없는 환자는 면역항암제 단독 또는 항암화학요법과 병용하는 치료가 표준으로 자리 잡았다. 새로운 병용요법 임상시험도 꾸준히 이어지고 있다.”
―3세대 TKI가 1차 요법으로 급여 적용되면서 실제 진료 현장에 어떤 변화가 있었는가.
“상피세포 성장인자 수용체(EGFR) 변이 환자의 약 90%는 3세대 약제로 치료를 시작하고 있다. 초기에는 오시머티닙이 주로 사용됐지만 레이저티닙이 등장한 이후 현재는 두 약제가 거의 비슷한 비율로 사용된다. 레이저티닙 병용요법의 임상 데이터가 발표되면서 현장에서 레이저티닙을 선호하는 분위기도 일부 형성됐다. 레이저티닙은 국내 제약사와 학계가 함께 축적한 데이터를 기반으로 허가·급여가 이뤄진 첫 항암 신약이라는 점에서 국내 연구자들의 애정이 크다. 유한양행은 급여 적용 전 6개월 동안 무상 지원 프로그램(EAP)을 운영하며 환자 치료 기회를 확대하기도 했다. 레이저티닙 병용요법은 오시머티닙 대비 1년 이상의 전체 생존 기간 연장 효과가 확인됐다. 그러나 아직 비용 부담과 부작용 증가가 과제로 남아 있다. 또 하나의 과제는 1차 치료에서 3세대 TKI 사용 후 실패했을 때의 후속 옵션이다. 현재는 항암화학요법이 표준이지만 상피 간엽 이행(MET) 증폭 환자에게 표적 약제를 병용하는 연구 등 다양한 시도가 진행되고 있다. 아직은 임상 단계에 머물고 있으나 향후 중요한 연구 주제가 될 것이다.”
―레이저티닙-아미반타맙 병용요법의 효과는 어떠한가. 급여가 부분 적용되면 실제 진료에서는 어떻게 사용하는가.
“효과 측면에서는 병용요법이 단독요법보다 우수하다. 무진행 생존 기간(PFS)과 전체 생존 기간(OS) 모두 개선된 것이 입증됐다. 다만 부작용도 함께 높아지기 때문에 고령 환자에게는 부담이 될 수 있다. 그래서 상대적으로 젊은 환자에게 권유하는 경향이 있다. 환자가 경제적 부담을 감당하기 어려우면 급여가 적용되는 레이저티닙만 단독요법으로 사용한다. 일부 환자는 비용을 감수하고 병용요법을 선택하기도 하지만 그 비중이 크지 않다.”
―대한항암요법연구회 회장인데 연구회에 대한 소개를 부탁한다.
“3월부터 대한항암요법연구회(KCSG) 회장직을 맡고 있다. 연구회의 정회원은 대부분 종양내과 전문의다. 연구회의 가장 큰 목표는 임상 연구를 통해 암 환자의 생존율을 향상하는 것이다. 이와 함께 국민 대상 암 관련 홍보와 연구자·종양학 의료진에 대한 교육도 담당하고 있다. 연구회가 주도하는 임상은 대부분 연구자 주도 임상 연구다. 이는 제약사가 직접 설계·진행하는 임상과 달리 연구자가 아이디어를 제시하고 제약사와 협의해 약제나 연구비를 지원받아 진행한다. 상업적 수익성이 큰 분야보다는 상대적으로 제약사들의 관심이 적은 영역을 다루는 것이 특징이다. 예를 들어 기존 약제의 비교 연구, 희귀질환 연구 혹은 의학적으로 의미가 크지만 상업적 이익이 적은 주제를 중심으로 한다. 또한 해외 연구기관과의 공동 연구를 통해 국제 협력도 활발히 이어가고 있다.”
―연구회의 목표와 향후 계획에 대해 말씀 부탁한다.
“과거에는 연구자의 의견이 임상 연구 설계에 적극 반영됐다. 그러나 최근에는 제약사 주도의 연구가 많아지면서 연구자의 역할이 상대적으로 줄어든 측면이 있다. 이에 따라 제약사의 관심이 부족한 영역에서 연구자 주도 임상이 위축된다는 점이 안타깝다. 또 하나의 어려움은 글로벌 임상 연구 환경이다. 우리나라 식품의약품안전처는 비교적 보수적으로 심사하는 편이다. 이 때문에 일부 연구는 국내에서 진행되지 못하거나 특정 환자군이 제외되는 경우가 있다. 이에 따라 글로벌 임상에서 한국의 참여 기회가 줄어드는 점은 아쉬운 부분이다. 한국은 그동안 글로벌 임상 연구에 중요한 이바지를 해왔으나 최근 다소 실험적 성격이 강한 임상 연구에서는 국내 허가 절차 과정에서 제약을 받기도 한다. 의정 갈등 사태 이후 필수 의료과 인력 부족 문제도 심각하다. 혈액종양내과는 내과 중에서도 대표적인 기피 과로 당장은 드러나지 않지만 향후 10∼20년 내 큰 공백이 발생할 수 있다. 연구회 차원에서는 필수 의료과가 안정적으로 유지될 수 있도록 제도적 지원을 요구하고 공익적 목적의 임상 연구를 확대해 나갈 계획이다.”
댓글 0