‘테니스 전설’ 서리나 윌리엄스 “비만치료제 써 14㎏ 감량”

23개의 그랜드슬램 타이틀을 차지한 미국의 ‘테니스 전설’ 서리나 윌리엄스(44)가 비만 치료제 복용을 통해 14㎏을 감량했다고 밝혔다.
윌리엄스는 최근 NBC 방송의 아침 정보 프로그램 투데이와 인터뷰에서 1년 전부터 GLP-1 계열 약물을 복용하고 있다고 말했다. 자신이 홍보대사를 맡고 있는 한 의료 업체와의 협업의 일환이다. 어떤 약을 먹고 있는지는 밝히지 않았다.
윌리엄스는 7년 전 첫 아이 출산 후 불어난 몸무게가 빠지지 않아 어려움을 겪었다고 말했다. 프로 운동선수로서 엄청난 훈련을 했지만 건강한 삶을 위해 필요한 상태로 돌아가지 않았다는 것이다.
2년 전 둘째 출산 후 더 힘들어졌다는 그녀는 채식, 고단백 식단, 하루 2만보 걷기 등을 시도했지만 큰 효과를 보지 못 했다.
약물 복용 후 건강이 눈에 띄게 좋아졌다는 윌리엄스는 병원 검진에서 혈당 수치가 정상화했으며, 관절에도 예전만큼 무리가 가지 않는 것 같다는 말을 의료진으로부터 들었다고 전했다.
그녀는 체중 증가로 인해 무릎에 문제가 많았다며 출산 후 몇 차례 우승을 더 했지만 무릎에는 확실히 악영향을 받았다고 말했다.
제2형 당뇨병에 대한 불안도 약물 복용의 이유 중 하나라고 말했다. 그녀는 아프리카계 미국인은 당뇨병 위험이 더 크다며 가족 중에도 당뇨병 환자가 있다고 밝혔다.
윌리엄스는 비만 치료제로 인한 부작용도 아직까진 겪지 않았다고 말했다.
비만 치료제 복용 사실을 공개적으로 밝힌 것은 이에 관한 부정적인 인식을 개선하기 위해서다.
“많은 사람이 실제로 GLP-1을 복용하고 있지만, 그것에 대해 이야기하고 싶어 하지 않고, 말하고 싶어 하지 않기 때문에 내가 나서고 싶다. 내 이야기가 중요하다고 생각한다.”
윌리엄스는 레딧 공동 창업자 알렉시스 오하니안과 사이에 각각 7세, 2세 된 두 딸을 두고 있다.
