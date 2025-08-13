수면무호흡증, 집에서 무선 센서 3개로 측정 [이진한 의사·기자의 따뜻한 의료기기 이야기]

불면증, 수면무호흡증, 코골이 등 수면 문제로 고생하는 사람이 늘고 있다. 수면 질환을 진단하기 위해 병원에서는 수면다원검사(PSG)를 진행한다. 하지만 20개가 넘는 유선 센서를 몸에 부착하고 낯선 환경에서 자야 하므로 정확한 측정이 어려울 때가 있다.
이런 불편을 해결해 줄 따뜻한 의료기기가 등장했다. 위스메디컬이 개발한 수면 진단 기기 ‘테드림’은 스티커처럼 부착하는 3개의 무선 센서만으로 집에서도 병원처럼 수면 데이터를 측정할 수 있다. 여운홍 미 조지아공대 기계공학 및 의공학과 석좌교수는 위스메디컬 공동대표와 최고기술책임자(CTO)를 맡고 있다. 그는 직접 개발한 기술로 환자 친화적인 수면 진단기기를 상용화하고 있다. 여 대표를 만나 수면 진단 기술과 비전에 대해 들어봤다.
―위스메디컬은 어떤 기업인가.
“위스메디컬은 수면의 질이나 수면무호흡증을 병원이 아닌 집에서 무선으로 간편하게 측정할 수 있는 웨어러블 기기를 개발하는 스타트업이다. 기존에 수면 검사를 받으려면 병원에서 하루 이상 머물며 20개 이상의 유선 장비를 부착하고 자야 했다. 위스메디컬은 이를 작고 가벼운 3개의 무선 센서로 대체했다. 병원 장비 수준의 정확도를 구현할 수 있는 기술력도 갖추고 있다.”
―수면다원검사는 어떤 검사인가.
“수면장애는 단순한 피로의 문제가 아니라 뇌, 심장, 혈관 건강까지 위협할 수 있는 심각한 질환이다. 국내 수면무호흡증 환자만 약 200만 명, 전 세계적으로는 10억 명에 달한다. 이를 진단하기 위해 병원에서는 수면다원검사라는 정밀 검사를 진행한다. 환자는 병원 수면실에서 20∼30개의 센서를 전신에 부착하고 자며 생체신호를 측정한다. 하지만 낯선 환경과 복잡한 장비, 부자연스러운 수면 조건은 오히려 정확한 진단을 방해한다. 이를 극복하기 위해 테드림을 개발하게 됐다.”
―테드림은 어떤 기술인가.
“테드림은 병원 수면다원검사를 집에서 무선으로 간편하게 대체할 수 있도록 고안된 기기다. 스티커처럼 얇은 3개의 무선 센서를 이마, 가슴, 팔에 부착하면 병원 수준의 정밀한 수면 데이터를 측정할 수 있다. 조지아공대에서 직접 개발한 이 기술은 초소형 센서, 유연한 부착 소재, 고정밀 신호처리 알고리즘 등 다양한 원천기술을 바탕으로 한다.”
―기존 스마트워치나 밴드의 수면 측정 기능과는 무엇이 다른가.
“요즘 스마트워치나 밴드에도 수면 측정 기능이 있지만 심박수나 움직임 정도만 분석하고 수면무호흡증 진단이나 전문적인 분석은 어렵다. 테드림은 병원이 요구하는 의료 수준의 데이터를 정확하고 종합적으로 제공한다. 편리함과 정확성을 동시에 갖춘 장치다.”
―어디에서 활용되고 있나.
“현재 국내외 병원과 연구소에 연구용 장치로 공급 중이며 올해 안에 식품의약품안전처 의료기기 허가를 받을 예정이다. 내년부터는 병원 진료 현장에서 실제 의료기기로 사용될 수 있을 것으로 기대된다.”
―앞으로의 비전은….
“서울바이오허브 입주 기업으로 다양한 자원과 네트워크를 활용해 기술 개발과 제품 사업화를 추진 중이다. 조지아공대와 애틀랜타 병원들과 협력해 세계시장 진출도 본격화할 계획이다. 지난해 말 서울바이오허브와 드레이퍼 스타트업 하우스를 통해 디지털 헬스케어 오픈이노베이션 기업으로 선정된 만큼 더 많은 글로벌 무대에서 기술을 선보일 수 있을 것이다. 앞으로 더 많은 사람이 편안하게 숙면할 수 있도록 기술 개발에 지속적으로 힘쓰겠다.”
댓글 0