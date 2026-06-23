G7서 국가정상급 대우 받은 AI기업 수장들

트럼프 옆에 올트먼-허사비스 앉아
15∼17일 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 인공지능(AI) 기업의 수장들이 강대국 정상과 비슷한 대우를 받았으며, AI 기업이 주요국 못지않은 세계 경제·안보의 주요 행위자가 됐음을 보여줬다고 미국 정치매체 액시오스가 21일(현지 시간) 보도했다.
회의기간 각국 정상과 별도 회동도
액시오스에 따르면 G7 회의 폐막일인 17일 오찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 오른쪽 옆에는 샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자(CEO), 왼쪽에는 구글의 AI 조직 ‘딥마인드’의 수장이며 2024년 노벨 화학상 수상자인 데미스 허사비스 딥마인드 CEO가 앉았다. 개최국인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 주변에는 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO가 자리했다.
액시오스는 “한때는 상상할 수 없던 지정학적 질서를 보여준 역사적인 장면”이라며 “미국의 주요 AI 기업 CEO들이 국가 수장처럼 대우받았다”고 짚었다. 그러면서 이것이 각국 정부와 AI 기업 사이 권력 균형이 달라지고 있음을 보여준다고 평가했다.
이날 올트먼 CEO는 국가 정상 간 양자 회담에 준하는 형식으로 여러 정상과 별도 회동도 진행했다.
김윤진 기자 kyj@donga.com
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