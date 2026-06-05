푸틴 “우크라 드론 공격으로 인한 피해 인정”…러 방공망 강화 필요

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 4일(현지시각) 러시아는 우크라이나으 드론 공격에 대응하기 위해 방공망을 강화할 것이라고 말했다. 우크라이나 드론 공격은 러시아 내 깊숙이 침투, 상트페테르부르크에서 열린 쇼케이스 경제 포럼에 먹구름을 드리우고 있다.
푸틴 대통령은 국제 통신사 대표들과의 회의에서 AP 통신의 질문에 답하면서 우크라이나 드론 공격으로 인한 피해를 인정했다.
푸틴은 드론 공격에 대해 “안타깝게도 일부가 (러시아의)방공망을 뚫었다. 러시아는 방공망을 갖추고 있지만 우리는 이를 개선·강화해야 하며, 그렇게 할 것”이라고 말했다.
이번 기자간담회는 그의 연례 투자 유치 행사인 상트페테르부르크 국제경제포럼의 일환으로 열렸는데 3일 포럼 개막 몇 시간 전 우크라이나의 드론 공격으로 상트페테르부르크의 석유 터미널이 불타고 인근 해군 기지도 타격을 입었다.
푸틴 대통령은 또 러시아가 알래스카 앵커리지에서 열린 도널드 트럼프 미 대통령과의 정상회담에서 도출된 합의에 따라 우크라이나에 대한 타협안을 마련할 용의가 있다며 우크라이나가 5년째를 맞는 분쟁 종식을 위해 이를 수용해야 한다고 덧붙였다.
한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 4일 푸틴에게 직접 보낸 공개서한에서 대면 협상을 제안했다. 젤렌스키는 미국이 이란 전쟁에 집중하는 상황에서 미국이 우크라이나에 관심을 돌려주기를 기다리는 것은 잘못이라며 미국의 우선순위 변화를 인정했다.
트럼프는 푸틴과 젤렌스키가 만나면 “좋을 것”이라고 말했다.
드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 그러나 푸틴이 아직 서한을 보지 못했다며, 젤렌스키가 회담을 원한다면 모스크바에 올 수 있다고 말했다. 푸틴은 지난달 합의안이 마련될 경우에만 제3국에서의 회담을 배제하지 않을 것이라고 말했다.
푸틴은 “중재는 중립성을 전제로 하기 때문에 유럽연합(EU) 국가들이 러시아-우크라이나 평화회담을 중재할 수 있다는 생각을 일축하며, 잠재적인 제3자 중재자는 양측 모두의 신뢰를 받아야 한다고 말했다.
3일 상트페테르부르크에 대한 우크라이나의 드론 공격은 전쟁을 러시아 일상에 영향을 미치지 않는 먼 사건으로 치부하려는 푸틴의 노력에 부끄러운 타격을 입혔다. 또 러시아 내륙 깊숙이 타격할 수 있는 우크라이나의 능력이 향상되고 있음을 강조하며 러시아 도시들의 취약성을 보여주었다. 상트페테르부르크 공항에서는 항공편 수십편이 지연되거나 우회했으며 당국은 드론 공격을 막기 위해 휴대폰 인터넷 서비스를 중단했다.
푸틴은 우크라이나의 공격을 우려해 5월9일 러시아의 연례 전승절 퍼레이드를 축소했었다. 며칠 후 모스크바 교외에 대한 대규모 드론 공격으로 3명이 사망, 수도 모스크바의 취약성이 드러났다.
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