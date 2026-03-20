日, 美에 SMR 등 109조 원 규모 투자

일본이 소형모듈원자로(SMR) 건설 등을 포함한 총 109조 원 규모의 2차 대미 투자 프로젝트를 발표했다.
19일(현지시간) 아사히신문에 따르면 양국 정부는 이날 워싱턴DC에서 정상회담을 연 뒤 최대 730억 달러(약 109조 원) 규모의 일본 2차 대미 투자 프로젝트를 공개했다.
앞서 약 52조 원 규모의 1차 프로젝트까지 합치면 일본의 대미 투자 규모는 161조 원에 이른다.
2차 프로젝트에 담긴 일본의 대미 투자 사업은 SMR 건설, 천연가스 화력발전소 건설 등 3개 분야다.
우선 GE버노바, 히타치 등이 합동으로 미국 테네시주와 앨라배마주에서 SMR을 건설하며 사업 규모는 약 60조 원으로 전해진다. 천연가스 시설은 펜실베이니아주와 텍사스주에서 건설될 예정이다.
양국 공동문서에는 “SMR은 향후 안정적인 전력을 통해 미국 국민의 전력 비용을 안정시키고 세계적인 기술 경쟁에서 양국 협력을 강화한다”고 명시됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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