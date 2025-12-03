“여친 옆에 앉겠다” 중국男 소란에…日여객기 기수 돌렸다

나리타→상하이 항공편, 착륙 30분 남기고 회항
여자친구와 떨어져 앉았다는 이유로 승무원과 실랑이를 벌인 남성 때문에 상하이 도착을 30분 앞두고 항공기가 긴급 회항했다.
2일(현지 시간) 더선, 데일리메일 등에 따르면 사건은 이달 1일 오후 7시 일본 나리타 국제공항을 출발해 중국 상하이 푸동공항으로 향하던 스프링 에어라인 재팬 IJ005편에서 발생했다.
해당 남성은 여자친구 옆에 앉기 위해 다른 승객에게 자리 변경을 요청했으나 거절당했고, 이때부터 소란이 시작됐다. 목격자들에 따르면 이 남성은 이륙 후 2시간 가까이 승무원들과 언쟁을 이어갔다.
결국 기장이 상황을 일본 당국에 신고했고, 항공기는 상하이 도착까지 약 30분을 남긴 시점에서 나리타공항으로 회항을 결정했다.
항공기는 밤 11시경 나리타공항으로 돌아왔다. 문제를 일으킨 남성은 즉시 경찰에 인계됐다. 항공 규정상 모든 승객이 기체에서 내려야 했기 때문에 나머지 승객들도 공항에 발이 묶여 다음날 오전 10시로 재편성된 항공편을 기다려야 했다.
기내에 있던 한 승객은 “상황에 대한 사전 안내가 전혀 없었다. 누군가 승무원을 방해해 비행기가 회항한다는 안내만 들었을 뿐”이라고 말했다. 이어 “당시 우리는 상하이 도착까지 30분밖에 남지 않은 상황이었다“며 ”그 남성이 진정만 했어도 모두 무사히 도착할 수 있었을 것”이라고 불만을 토로했다.
항공사는 승객들에게 별도의 숙박을 제공하지 않았고, 일부 탑승객들은 공항 의자에서 밤을 지새워야 했다. 지연으로 인한 보상은 1만 엔(약 9만 원) 수준에 그친 것으로 전해졌다.
한편 스프링 재팬은 2012년 설립된 저비용 항공사로 본사는 지바현 나리타에 위치한다. 현재 일본항공(JAL)이 경영권을 보유하고 있으며, 중국 춘추항공은 지분 투자 형태로 참여하고 있다.
