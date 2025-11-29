홍콩, ‘사망자 최소 128명’ 아파트 화재에 애도기간 선포

홍콩 당국이 26일(현지 시간) 발생한 홍콩 아파트 화재 참사 관련 29일부터 사흘간 공식 애도 기간을 갖기로 했다. 현재까지 이 사고로 최소 128명이 사망한 것으로 집계됐다.
홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 애도 기간 관공서에는 중국 오성홍기와 홍콩 깃발 조기가 게양되고, 정부가 주최·후원하는 공연 등 각종 기념행사는 연기·취소된다.
홍콩 고위 당국자들은 이날 오전 8시부터 3분간 희생자들을 기리며 묵념했고, 도시 곳곳에 시민들을 위한 조문소를 만들고 조문록을 비치했다. 영국 찰스 3세 국왕도 조문 메시지를 내놨다.
홍콩 북부 타이포의 32층짜리 아파트단지 ‘웡 푹 코트’ 7개 동에서 43시간 동안 이어진 이번 화재로 28일까지 소방관 1명을 포함해 128명이 사망한 것으로 나타났다.
부상자는 79명, 실종자는 약 200명이다. 수색 작업이 진행되면서 실종자 가운데 사망자가 더 나올 것으로 보인다.
사고 원인 조사 및 공사 관계자들에 대한 수사도 이어지고 있다. 크리스 탕 홍콩특별행정구 보안국장(보안장관)은 “저층 외부 그물망에서 시작된 불이 스티로폼을 타고 빠르게 위로 번져 여러 층에 영향을 미친 것으로 추정된다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
