美부통령 부인 결혼반지 안 끼어 불화설 재점화…“깜빡했을 뿐” 해명

J D 밴스 미국 부통령의 아내인 우샤 밴스 여사가 최근 공식 석상에서 결혼 반지를 착용하지 않아 이혼설이 온라인상에서 급속도로 확산됐다. 이에 우샤 여사 측 대변인은 24일 언론에 성명을 내고 “그녀가 세 아이의 엄마로서 설거지를 많이 하고 아이들을 자주 씻기다 보니 때로는 반지를 끼는 것을 깜빡하곤 한다”며 단순한 실수임을 강조하고 사태 진화에 나섰다.
논란은 이달 19일 우샤 여사가 멜라니아 트럼프 여사와 함께 노스캐롤라이나주 잭슨빌의 해병대 훈련 시설인 캠프 르쥔을 방문했을 때 왼손 약지에 반지가 없는 것이 목격되면서 시작됐다. 이는 최근 밴스 부통령을 둘러싼 일련의 사생활 루머들과 맞물려 호사가들의 입방아에 올랐다.
지난달 밴스 부통령은 살해된 보수 논객 찰리 커크의 부인인 에리카 커크와 ‘터닝 포인트 USA’ 행사 무대 위에서 포옹하는 모습이 포착돼 구설에 오른 바 있다. 당시 에리카 커크가 “죽은 남편과 밴스 부통령이 닮았다”며 그를 축복이라고 표현한 뒤 나눈 포옹이 지나치게 친밀해 보인다는 주장이 제기됐던 것. 당시 에리카 측은 이를 “슬픔을 위로하는 포옹일 뿐”이라며 확대 해석을 경계했다.
여기에 더해 현지 언론과 누리꾼들은 두 사람의 종교적 차이와 과거 발언들까지 재조명하며 불화 징후가 있었다고 추측했다. 독실한 가톨릭 신자인 밴스 부통령이 최근 미시시피대 강연에서 “아내도 언젠가 기독교 복음의 감동을 느껴 개종하기를 바란다”고 공개적으로 언급한 바 있다. 힌두교도인 우샤 여사는 앞서 6월 인터뷰에서 “개종할 계획이 없다”고 선을 그은 바 있어 종교로 인한 갈등설이 제기되기도 했다.
또한 3월 밴스 부통령이 미국 미시간에서 연설하던 중 “카메라가 켜져 있으면 내가 아무리 미친 소리를 해도 아내는 미소를 지으며 축하해줘야 한다”고 발언한 것을 두고, 일각에서는 아내를 통제하려는 태도가 아니냐는 비판이 일기도 했다.
이와 같은 논란 속에 젠 사키 전 백악관 대변인이 지난달 한 팟캐스트에서 “우샤가 구조가 필요하면 눈을 네 번 깜빡여라”라고 발언하기도 했다. 이에 밴스 부통령이 “수치스러운 발언”이라며 격분하며 맞받았다.
예일대 로스쿨 동기로 만나 2014년 결혼한 두 사람은 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 밴스 부통령은 자신의 책 ‘힐빌리의 노래’에서 아내를 “나의 영적 인도자이자 유전적 기적”이라고 치켜세우며 깊은 애정을 드러내 왔다.
