“韓군악대, 日자위대 축제 참가 보류”…日 ‘독도 비행’ 트집에 맞불

공군 특수비행팀 블랙이글스. (사진은 기사 내용과 무관함) 뉴스1

일본 정부의 항의에 따라 이달 17일 개막하는 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼에 참가하려는 블랙이글스의 계획에도 차질이 빚어질 수 있다는 관측이 나왔다. 당초 블랙이글스는 일본 오키나와 나하 기지에 기착해 급유를 받고 일본 항공자위대와 친선 행사도 할 계획이었던 것으로 전해졌다.