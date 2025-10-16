방콕포스트 “한국, 캄보디아에 군사 개입 경고”···韓대사관 “사실과 달라”

최근 캄보디아 한국인 대학생 고문 살해 사건과 관련해 한국 정부가 현지에 군대 파견을 검토 중이라는 외신 보도가 나오자 주태국 한국 대사관이 15일(현지시간) “사실과 다르다“고 해명했다. 앞서 국회에서는 실제 일부 의원들이 ‘아덴만 여명 작전’ 같은 군사적 대응을 요구한 바 있다.
이날 주태국 한국 대사관은 공식 페이스북을 통해 “방콕포스트가 15일 보도한 ‘한국이 스캔 사기단을 상대로 군을 파견할 수 있다’고 보도한 것은 사실이 아니다”며 이같이 밝혔다.
앞서 태국 일간 방콕포스트는 전날 ‘사기(스캠) 사건 합의가 평화의 열쇠’라는 제목의 기사에서 “최근 한국이 국경을 넘나드는 온라인 사기 조직에 대응하기 위해 군사적 행동을 취할 수도 있다는 경고가 나오고 있다”며 “사기 조직을 소탕하기 위해 군대를 파견하겠다고 협박했다”고 보도했다.
이에 대해 주태국 대한민국 대사관은 “한국 정부는 자국민을 보호하기 위해 모든 외교적 수단을 동원하고 있다”면서도 “그러나 방콕포스트가 보도한 ‘한국이 스캠 사기단을 상대로 군사 행동을 하거나 군대를 파견할 수 있다’는 내용은 전혀 사실이 아니다”라고 선을 그었다.
이와 관련해 앞서 13일 김민수 국민의힘 최고위원은 “캄보디아 경찰과 협업이 아니라 선전포고에 준하는 조치를 해야 한다”고 주장했다. 그 전날에는 이언주 더불어민주당 의원이 “캄보디아 정부가 미온적으로 대처할 경우 군사적 조치까지도 검토해야 한다”면서 “국제기구를 비롯해 동남아 국가들과 중국, 일본 정부의 적극적인 협조를 요청해 소탕을 위한 합동작전이 필요하다”고 주장했다. 이 의원은 비슷한 사례로 아덴만 여명 작전을 언급했다.
다만 아직까지는 캄보디아에 우리 군을 직접 투입하는 것은 국제법상 전쟁이나 무단침공에 해당해 파장이 매우 커 현실성이 없다는 의견이 다수다.
한편 캄보디아 당국은 16일 온라인사기 범죄를 단속해 3개월간 3400명 이상을 체포했다고 밝혔다. 당국은 6월 27일부터 10월 14일까지 전국 92곳을 급습해 베트남·중국·러시아·인도네시아·인도·태국·한국·일본을 포함한 20개국 출신 용의자 3455명을 체포했다.
당국은 “이 사건들은 온라인 사기, 살인, 인신매매와 관련이 있다”며 “또한 여성 476명을 비롯한 2825명의 외국인이 캄보디아에서 추방됐다”고 설명했다.
