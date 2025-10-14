급락했던 뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 조짐에 반등

뉴욕증시 3대 지수가 급락 하루 만에 반등했다. 미중 양국이 긴장 격화를 지양하고 무역협상을 지속할 의지를 피력하면서다.
13일(현지 시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 587.98(1.29%) 오른 4만6067.58에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 102.21포인트(1.56%) 오른 6654.72에 마감했다.
기술주 중심 나스닥 종합지수는 전장보다 490.18포인트(2.21%) 상승한 2만2694.61이다.
이날 증시 반등은 중국과의 전면전을 원하지 않는다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 메시지가 나오면서 시작됐다.
그는 전날 트루스소셜을 통해 “중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것”이라며 시진핑 중국 국가주석과 마찬가지로 중국의 불황을 원하지 않는다고 말했다.
인공지능(AI) 관련 반도체 업종들이 강세를 주도했다.
브로드컴은 이날 챗GPT 개발사인 오픈AI와 자체 AI 칩 개발 관련 합의 소식을 발표하면서 9.88% 급등했고, 엔비디아도 2.82% 상승했다.
테슬라(5.42%), 오라클(5.14%) 등 다른 기술주들도 이날 지수 반등에 기여했다.
