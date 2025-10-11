노벨평화상 발표 전 마차도에 베팅 급증…‘정보 유출’ 의혹

[카라카스(베네수엘라)=AP/뉴시스]베네수엘라 야당 지도자 마리아 코리나 마차도 전 하원의원이 2014년 12월3일 베네수엘라 카라카스 법무장관실 밖에서 베네수엘라 국기를 들고 있다. 그녀는 권위주의가 계속되는 베네수엘라에서 민주주의 투쟁을 주도한 공로로 2025년 노벨 평화상 수상자로 선정됐다. 2025.10.10.

한편, 노벨평화상을 수상한 마차도는 부정 선거 등으로 비판을 받은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에게 맞서 반(反)정부 시위를 이끈 인물이다. 노벨위원회는 “베네수엘라 국민의 민주적 권리 증진을 위한 끊임없는 노력, 독재에서 민주주의로의 전환을 이루기 위한 투쟁”을 노벨평화상 선정 이유로 꼽았다. 마차도는 로이터통신을 통해 “나의 노벨 평화상 수상은 모든 민주화 운동에 수여된 것”이라고 말했다.