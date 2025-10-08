日, 노벨상 2관왕 올랐다…생리의학상 이어 화학상 수상

노벨화학상, ‘금속·유기 골격체’ 개발자 3인 수상
올해 노벨화학상은 일본 교토대학교의 기타가와 수수무, 호주 멜버른 대학교의 리처드 롭슨, 미국 캘리포니아 대학의 오마르 M. 야기 등 3인이 공동으로 수상했다.
스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 8일(현지 시간) “이들은 새로운 형태의 분자 구조를 개발한 공로를 인정받았다”며 “이들이 만들어낸 금속-유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs)는 내부에 큰 빈 공간을 가지고 있어 분자들이 자유롭게 드나들 수 있다”고 설명했다.
금속-유기 골격체는 금속 이온과 유기 분자가 결합해 형성된 다공성 구조체로, 최근 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 연구자들은 이를 이용해 사막의 공기에서 물을 추출하거나 오염된 물에서 유해 물질을 제거하고, 이산화탄소를 포집하거나 수소를 저장하는 등 다양한 응용 연구를 해왔다고 위원회 측은 덧붙였다.
수상자들은 상금 1100만 스웨덴 크로나(약 16억4000만원)를 똑같이 나눠 3분의 1씩 받게 된다.
노벨위원회는 6일 생리의학상을 시작으로 7일 물리학상, 이날 화학상을 발표했다. 일본은 올해 노벨 생리의학상에 이어 화학상 수상의 영예도 안았다. 생리의학상 수상자 명단에는 사카구치 시몬 일본 오사카대 석좌교수가 포함됐다.
9일에는 문학상 수상자가 발표된다. 지난해에는 아시아 여성 최초이자 한국인 최초로 한강 작가가 문학상을 받았다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
