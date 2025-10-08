“韓 수준 떨어졌다”더니…日축구협 기술위원장 아동 성 착취물 보다 발각

가게야마 마사나가 일본축구협회(JFA) 기술위원장이 비행기 안에서 아동 성 착취물을 보다 승무원에게 적발돼 프랑스 법원에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.
8일(한국 시간) 일본 TBS 뉴스 등에 따르면 가게야마 위원장은 15세 미만의 미성년자 성 착취물 이미지를 수입·소지·녹화·저장한 혐의로 징역 1년 6개월의 집행유예, 벌금 5000유로(약 826만원)를 선고받았다. 재판부는 또 향후 10년간 그의 프랑스 입국을 금지하고, 성범죄자 명부 등재를 명령했다.
가게야마는 지난주 프랑스를 경유하는 비행기 비즈니스석에서 노트북으로 아동 음란물 사진을 보다가 승무원에게 발각됐고, 파리의 샤를 드골 공항에서 체포됐다. 그는 당시 칠레에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵을 참관하기 위해 이동 중이었다.
체포 당시 그는 해당 음란물에 대해 “인공지능(AI)으로 제작된 예술 작품”이라고 주장했으나, 이후 법정에서는 성 착취물 시청 사실을 인정하며 “프랑스에서 불법인 줄 몰랐다”고 말한 것으로 전해졌다.
사건이 알려지자 JFA는 긴급 이사회를 열고 가게야마를 즉각 해임했다. 유카와 가즈유키 JFA 사무총장은 도쿄에서 열린 기자회견에서 “이런 일은 일어나선 안 된다”며 “재발 방지를 위해 모두가 함께 노력하겠다”고 사과했다.
J리그 선수 출신인 가게야마는 은퇴 후 지도자로 변신해 일본 U-20 대표팀, 싱가포르 U-16 대표팀 감독 등을 지냈다. 그는 최근 한국 축구에 대해 언급해 국내 축구 팬들에게도 이름을 알렸다. 그는 올해 4월 JFA 기술위원회에서 “지금까지 라이벌로 경쟁해 온 한국 축구 수준이 떨어지고 있는 현상을 반면교사 삼아야 한다”고 비판한 바 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
