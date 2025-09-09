네팔 SNS 차단에 “부패 정부” 분노 폭발…시위대 최소 19명 사망

8일 네팔 수도 카트만두에서 정부의 유튜브 등 소셜미디어 접속 차단에 항의하기 위해 거리로 나선 시위대와 경찰이 충돌해 최소 19명이 사망했다고 로이터통신이 보도했다. 시위 사망자가 늘면서 국제사회의 우려와 비판이 이어지자, 네팔 정부는 9일 소셜미디어 차단 조치를 철회하겠다고 밝혔다. 다만, 네팔 정부의 부정부패와 무능 등에 대한 반발이 커 시위가 장기간 지속될 수 있단 전망도 나온다.
이번 시위는 10, 20대 청년들이 주축을 이뤄 ‘Z세대의 시위’로 불린다. 국제 비영리단체 휴먼라이츠워치는 “네팔 정부는 시위가 부패, 족벌주의 등을 지켜보는 젊은이들의 깊은 좌절에 뿌리를 두고 있음을 인식해야 한다”고 지적했다. ● “시위대 향해 경찰 실탄 발포”
로이터에 따르면 8일 카트만두의 의회 청사 주변으로 수만 명의 시위대가 몰려들었다. 이들은 경찰이 쳐 놓은 바리케이드를 뚫고 의회 난입을 시도했으며, 구급차에 불을 질렀다. 경찰은 최루탄, 물대포, 고무탄을 쏘며 진압을 시도했다. 시위가 거칠어지자 네팔 당국은 통행금지령을 내렸다. 또 군 병력을 투입됐다. 카트만두 시위는 이날 밤 늦게 진정됐지만 네팔 남동부 비라트나가르, 서부 포카라 등 다른 지역으로 시위가 확산되는 양상이다.
현지에선 경찰이 시위대를 향해 실탄을 쐈다는 증언이 나왔다. 한 시위 참가자는 인도 ANI통신에 “경찰이 무차별적으로 발포했고, 나를 빗겨간 총알이 내 뒤에 있던 친구의 손을 맞췄다”고 말했다. 네팔 당국은 이번 시위로 최소 19명이 숨지고, 경찰관 28명 등 100명 이상이 다쳤다고 밝혔다.
앞서 4일 네팔 정부는 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어에 대한 접속을 무더기로 차단했다. 전날인 3일까지 당국에 등록하고, 규제 책임자 등을 지정하라는 요구를 따르지 않았다는 이유에서다. 네팔 정부는 “허위 계정을 통해 소셜미디어에서 증오 발언, 가짜 뉴스가 유포되는 것을 막기 위한 조치”라고 설명했다.
● 정부 부패, 대규모 시위 촉발
네팔은 인구 3000만 명 중 90%가 인터넷을 사용한다. 정부의 접속 차단 조치에 소셜미디어 사용이 잦은 젊은이들이 거세게 반발했다. 시위대 대다수는 10, 20대로 일부는 교복을 입고 시위에 참여했다고 로이터는 전했다.
네팔 국민들은 집권 중인 샤르마 올리 총리가 부패를 척결하겠다는 공약을 이행하지 못하고, 경제 문제도 해결하지 못하고 있다는 점에 대한 불만이 크다. 시민들은 사치스러운 생활을 하는 고위층 가족들과, 생활고에 시달리는 일반인들을 비교하는 영상을 이번 접속 차단 대상에서 제외된 틱톡 등에 올렸다.
대규모 시위가 벌어진 지 하루 만인 9일 네팔 정부 대변인인 프리트비 수바 구룽 통신정보기술부 장관은 “소셜미디어 차단을 철회해 현재 정상적으로 작동하고 있다“고 밝혔다. 올리 총리도 8일 밤 성명을 통해 “사건의 원인을 규명하고 앞으로 이런 사건이 반복되지 않도록 하기 위한 조사위원회를 15일 내 구성할 것”이라고 밝혔다.
네팔뿐 아니라 다른 나라에서도 허위 정보와 국가 안보 등을 이유로 소셜미디어 규제를 강화해야한다는 목소리가 나오고 있다. 인도는 소셜미디어 기업들에게 법규 준수 책임자와 삭제 메커니즘을 최근 의무화했다. 브라질 대법원은 올 6월 소셜미디어가 증오, 인종차별, 폭력을 조장하는 콘텐츠를 적극 모니터링하고, 문제가 있는 내용은 삭제하도록 명령하는 판결을 내렸다.
댓글 0