美 구금된 한국 근로자 귀국 전세기, 내일 애틀랜타로 출발

미국에 구금된 한국인 근로자들을 태울 전세기가 10일 애틀랜타로 출발한다.
9일 대한항공은 10일 오전 인천국제공항에서 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항행 B747-8i 전세기를 투입할 예정이라고 밝혔다.
해당 여객기는 총 368석을 갖추고 있어 구금된 한국인 300여 명 전원을 한 번에 태울 수 있다.
한국에서 미국으로 향할 때는 승객석을 비워놓는다. 우리 국민을 태우고 돌아오는 편은 10일(현지시간) 늦은 오후 애틀랜타 공항에서 출발할 예정이다.
현재 불법체류 혐의로 체포된 한국인 근로자들은 조지아주 남부 포크스톤에 있는 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 갇혀있다. 근로자들은 우선 애틀랜타 공항으로 이동한 뒤 전세기에 탑승해 한국으로 향할 것으로 전망된다.
해당 전세기 이용 비용은 해당 LG에너지솔루션이 부담하는 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
