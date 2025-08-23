“무서워 안 갈래”…관광객 발길 끊기자 태국, ‘공짜 항공권 카드’ 꺼냈다

태국 정부가 침체된 관광 산업 회복을 위해 오는 9월부터 11월까지 외국인 관광객 20만 명을 대상으로 무료 국내선 항공권을 제공하는 사업을 추진한다.
22일(현지 시간) 방콕포스트 등에 따르면 싸라웡 티안텅 태국 관광체육부 장관은 국내선 무료 항공권 제공 사업을 위해 7억 밧(약 300억 원) 규모의 예산을 내각에 요청할 계획이라고 밝혔다.
티안텅 장관은 태국 정부가 “편도 1750밧(약 7만 5000원), 왕복 3500밧(약 15만 원) 가격의 국내 항공권을 지원한다”며 “유네스코 세계유산 지정 도시 등 태국 전역의 관광지를 중점으로 최소 20만 명의 외국인 관광객을 유치하는 것이 목표”라고 설명했다.
이번 프로그램은 오는 9월부터 11월까지 시행되며, 태국 관광청은 국내 6개 항공사와 협력할 예정이다. 국제선 항공권을 구매한 외국인은 태국항공·타이 에어아시아·방콕에어웨이즈·녹에어·타이 라이언에어·타이 비엣젯 등 6개 항공사에서 왕복 1회 무료 국내선 항공권(수하물 20kg 포함)을 받을 수 있다. 단, 이 혜택은 신규 예약자에 한해 적용된다.
태국 정부는 이번 조치를 통해 약 88억1000만 밧(약 3770억 원)의 관광 수익과 218억 밧(약 9330억 원)의 경제적 효과를 기대하고 있다.
이번 사업은 일본 정부가 관광객을 주요 도시에서 다른 국내 관광지로 분산하기 위해 시행한 ‘국내 항공편 무료 제공’ 캠페인에서 영감을 얻은 것으로 전해졌다.
태국 관광업은 최근 중국인 관광객 납치 사건과 지난달 발생한 태국·캄보디아 국경 교전 사태 여파로 위축된 상태다.
태국 관광체육부에 따르면 올해 8월 17일 기준 태국을 찾은 관광객은 2080만 명으로, 지난해 같은 기간보다 7% 감소했다. 중국인 여행객이 1위를 차지했으며, 290만 명이 입국했다.
태국 정부는 2025년을 ‘어매이징 태국 그랜드 관광과 체육의 해’로 선포하고 관광업 부흥을 위한 적극적인 정책을 이어가고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
