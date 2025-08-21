이스라엘, 가자시티 점령 ‘기드온의 전차’ 작전 개시

도심 진입 앞두고 외곽 땅굴-무기고 수색
이스라엘군이 하마스의 최대 거점인 가자시티를 점령하기 위한 군사작전을 개시했다.
병력 2만명 복무연장…예비군 13만명 투입
20일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 에피 데프린 이스라엘군 대변인은 이날 가자지구 칸유니스 남부에서 “정치 지도부의 지시와 군 참모총장이 승인한 계획에 따라 ‘기드온의 전차’ 작전 2단계를 시작했다”고 말했다.
이어 “99사단과 162사단이 가자시티 외곽 자이툰·자발리아 일대에 투입돼 땅굴과 무기고를 수색 중이며, 본격적인 도심 진입을 앞두고 있다”고 말했다.
이스라엘군은 이날부터 예비군 6만명을 추가 소집한다. 기존 병력 2만명의 복무기간도 연장할 예정이다. 이스라엘 매체는 “총 13만 명 규모의 예비군이 작전에 동원될 전망”이라고 전했다.
가자시티 공격 작전엔 총 5개 사단이 참여할 계획이다. 보병, 장갑차, 포병, 전투 공병 부대 및 전투 지원 부대를 갖춘 12개 여단급 부대가 포함된다. 국경 방어를 담당하는 가자 사단의 북부 및 남부 여단도 참여할 예정이다.
군 당국은 공격 작전의 준비 단계가 이미 시작됐으며 자이툰, 자발리아 등 가자시티 외곽에서 공격이 진행 중이라고 전했다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 민간인과 인질 피해를 최소화하기 위해 “마지막 테러 거점을 장악하고 하마스를 격퇴하는 데에 걸리는 일정을 단축하라”고 지시한 것으로 알려졌다.
이스라엘은 민간인 피해를 줄이기 위해 가자시티의 주민 약 100만 명을 남부로 대피시킬 예정이다. AP는 “이스라엘군 당국이 수일 내 대피령을 발령하고, 칸유니스 등 남부 지역에 난민촌 장비와 야전병원을 설치할 예정”이라고 보도했다.
민간인 이주는 하마스의 이스라엘 기습 공격 2주년인 10월 7일까지 완료될 것으로 전해졌다.
이번 공세는 하마스가 이집트·카타르 중재안을 받아들여 60일 휴전과 인질 10명 석방을 제안한 직후 이뤄졌다. 이스라엘은 “모든 인질이 일괄 석방돼야 한다”는 입장을 유지하고 있으나, 내부적으로 협상안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 현재 하마스에 억류된 인질은 49명으로 이 중 약 20명이 생존한 것으로 추정된다.
로이터는 이스라엘의 이번 예비군 소집은 국제 사회의 비판에도 불구하고 가자지구 점령 계획을 강행하고 있음을 시사한다고 지적했다.
다만 이스라엘과 하마스가 휴전과 인질 석방에 대한 합의에 도달할 경우 가자시티 장악 계획이 취소될 가능성도 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
