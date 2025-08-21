동아일보

IAEA “北영변에 새 우라늄 농축시설 완공”

“평양 강선 우라늄 농축시설과 비슷”
日요미우리 “北, 핵 개발 가속도”
풍계리 추가 핵실험 준비 상태 유지

사진은 미들베리 국제연구소의 제프리 루이스 교수가 지난 6월 10일 핵·미사일 전문 웹사이트 ‘암스컨트롤웡크’에 올린 신규 핵시설 추정 건물의 위성사진 갈무리. 2025.06.12. ⓒ뉴시스
국제원자력기구(IAEA)가 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설된 사실을 파악했다고 밝혔다. 또 풍계리 핵실험장에선 추가 핵실험 준비 상태가 유지되고 있는 것으로 분석됐다.

20일 일본 요미우리신문에 따르면 IAEA는 18일 공개한 보고서를 통해 영변에서 지난해 12월 새로운 시설이 건설되기 시작해 올 5월 외부 공사가 종료됐다고 밝혔다. IAEA는 지난 1년간 위성사진과 관련 정보를 분석한 결과 이 같은 결론을 내렸다. 영변에 신설된 시설은 평양 인근 강선의 우라늄 농축시설과 유사한 것으로 알려졌다. IAEA는 북한이 영변의 신규 시설을 활용해 우라늄 농축 활동을 확대할 가능성이 있다며 “심각한 우려”를 표명했다. 또 IAEA는 향후 검증 활동을 계속 진행할 계획이다.

특히 북한 풍계리 핵실험장에선 새로운 핵실험을 위한 준비 상태가 유지되고 있는 것으로 파악됐다. IAEA는 이번 보고서를 토대로 다음 달 중순에 열리는 연례총회에서 북한 핵개발에 대해 논의할 방침이다. 요미우리신문은 “영변에는 핵무기 원료가 되는 고농축 우라늄 제조시설이 이전부터 있었다”며 “북한이 농축 시설을 신설했다면 핵 개발에 속도를 내고 있음을 보여주는 것”이라고 분석했다.

앞서 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 올 6월 IAEA 이사회에서 강선 우라늄 농축시설과 비슷한 시설이 영변에 건설되고 있다고 밝혔다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 북한 전문 웹사이트 ‘비욘드 패럴렐’도 북한이 영변에 새 우라늄 농축시설로 의심되는 시설을 건설 중이라고 전했다. 또 미국의 북한 전문 매체 38노스는 8일 북한이 영변 핵단지의 5MWe(메가와트일렉트릭)급 원자로 외부를 대대적으로 보수했다고 보도했다.

올 초 김정은 북한 국무위원장은 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소를 방문한 자리에서 “무기급 핵물질 생산 계획을 초과 수행하고 나라의 핵 방패를 강화하는 데서 획기적인 성과를 이룩해야 한다”고 말한 바 있다.

#IAEA#북한 영변#우라늄 농축시설#풍계리 핵실험장
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
