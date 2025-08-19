113년 된 스위스 목조교회, 1조4577억원 들여 통째로 이전

지하 광산 확산으로 도로 균열 등 안전 문제 발생
2004년부터 이전 추진…시속 500m로 동쪽으로 5㎞ 옮겨져
19일 이전 시작…이전 완료까지 이틀 걸려
지은 지 113년 된 스웨덴에서 가장 사랑받는 목조 교회 키루나 교회가 지만 지반 침하 위험으로 현 위치에서 5㎞ 동쪽으로 통째로 이전된다. 1912년에 지어진 키루나 교회의 거대한 붉은 목재 구조물이 19일 거대한 이동 플랫폼에 들어올려져 새 도심으로의 이전을 시작했다. 최대 시속 500m로 이동, 이전을 마칠 때까지 이틀이 걸릴 것으로 예상된다.
2001년 스웨덴 국민들 여론조사에서 1950년 이전 지어진 건물들 가운데 최고의 건물로 선정됐던 이 교회는 100년 넘게 계속된 철광석 채굴로 구 도심이 지반 균열 위험에 처함에 따라 이전이 불가피해졌다.
키루나시 전체를 내려다볼 수 있도록 언덕 위에 지어진 이 스웨덴 루터교회는 국영 광산회사 LKAB가 기증한 것으로 사미족 양식을 본떠 설계됐다. LKAB는 1910년 키루나 광산 운영을 시작했고, 1912년 교회를 완공, 기증했다. 그러나 광산이 지하 깊숙히 활장되면서 건물과 도로에 균열이 생기기 시작했고, 2004년부터 안전을 위해 길이 1365m의 도로가 신설되는 등 이전이 추진됐다.
2010년대 중반, 키루나의 다른 건물들은 이미 안전한 곳으로 이전되기 시작했다. 대부분은 철거 후 재건축됐지만, 일부 랜드마크는 그대로 이전됐다. 구 시청 옥상의 시계탑 또한 이전되어 현재 신시청 옆에 있다.
스웨덴 법에 따라 건물 지하에서는 채굴 활동을 할 수 없다. 100억 스웨덴 크로나(1조4577억원) 이상으로 추산되는 도시 이전 비용은 키루나 철광 운영사 LKAB가 부담한다.
키루나 교회는 높이 35m, 너비 40m, 무게 672t에 달합니다. 이렇게 큰 건물을 이전하는 것은 이례적이지만 엔지니어들은 건물을 해체하는 대신, 철제 보로 지지하고 자체 추진 모듈형 운반 차량에 실어 한 덩어리로 옮기고 있다.
이전 과정에서 가장 민감한 부분 중 하나는 교회 내부의 보물, 특히 스웨덴 왕족인 오이겐 왕자가 제작한 거대한 제단화를 보호하는 것이다. 프로젝트 매니저 슈테판 홀름블라드 요한손은 “이 그림은 석조 벽에 직접 접착되어 있어서 손상 없이 떼어내기가 어렵다. 그래서 이전 기간 동안 교회 내부에 완전히 덮여 안전하게 보관될 것이다. 1000개의 파이프가 달린 오르간도 마찬가지”라고 말했다.
키루나 교회 이전이 시작되면서, 칼 구스타프 스웨덴 국왕을 포함한 수많은 주민과 방문객들이 이전하는 길을 따라 줄을 설 것으로 예상된다.
