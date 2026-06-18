‘나혼산’ 류혜영, 자취 11년차 일상…“주부 브이로그 즐겨봐”

오는 19일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 류혜영이 집과 일상을 공개하는 모습이 그려진다.
류혜영은 1991년 3월생으로 현재 만 35세다. 2007년 독립영화 ‘여고생이다’로 데뷔한 후 ‘응답하라 1988’(2015)에서 주인공 성덕선(혜리 분)의 언니 성보라로 얼굴을 알렸다. 이외 대표작들로는 ‘잉투기’ ‘만신’ ‘나의 독재자’ ‘해어화’ ‘특별시민’ 등 영화와 ‘로스쿨’ ‘강남 비-사이드’ ‘서초동’ ‘착한 사나이’ 등이 있다. 지난 2024년 방송된 tvN 예능 ‘텐트 밖은 유럽 남프랑스편’에서도 소탈한 매력을 보여주기도 했다.
이날 방송에서 류혜영은 혼자 산 지 11년 차라며 구축 아파트를 수리하고 최소한의 인테리어로 완성한 자신만의 보금자리를 공개한다. 세월의 흔적이 남은 우드 몰딩을 그대로 살리면서 아기자기한 소품들로 감도 높은 공간을 꾸며 눈길을 사로잡는다.
이어 류혜영은 올해 ‘1세’가 된 반려 식물도 소개한다. 그는 키운 지 1년이 된 반려식물에게 말을 걸며 애틋한 애정을 쏟는다고. 류혜영은 “매일매일 응원이 필요하다”며 “더 클 수 있잖아! 같이 살고, 죽어도 같이 죽는다!”고 애절한 응원을 전해 웃음을 자아낸다.
공개된 사진에는 류혜영이 노트북에서 눈을 떼지 못하는 모습이 담겼다. 그는 “주부 브이로그를 즐겨 본다”고 밝히며 그 이유를 밝힌다. 과연 류혜영이 ‘주부 브이로그’에 빠져든 이유와 그의 일상이 더욱 궁금해진다.
그뿐만 아니라 류혜영은 해외에 가면 김치보다 더 그리운 것이 있다며, 냉장고에 가득 채워 둔 ‘최애템’도 공개한다. 과연 그 정체는 무엇일지 본방송이 더욱 주목된다.
한편 ‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로, 이날 오후 11시 10분 방송된다.
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