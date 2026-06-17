온앤오프, 동반 입대+이적 “서로를 신뢰…자연스러운 결정”

17일 온앤오프 정규 2집 Part2 [ONF:MY SELF(‘온앤오프:마이 셀프’)] 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.
승준은 이날, 새 앨범 발매를 그룹의 3막으로 표현, 이에 이션은 “미래를 예측할 수는 없지만 현재를 충실히 살면 좋은 미래가 그려진다고 생각한다”라고 온앤오프의 청사진을 그렸다.
그러면서 동반 입대에 이어 동반 이적까지 이룬 데 대해 효진은 “우리의 목표가 같았다. 멤버들에 대한 신뢰감도 상당하다. 한마음으로 좋은 결과를 내기 위해 그런 결정을 했다”라고, 와이엇은 “오랜 기간 서로에 대해 많은 것을 알고 있다. 가족이 되었다. 소속사 이적도 ‘함께’가 자연스러웠다”라고 애정을 나타냈다.
신보는 지난해 공개한 정규 2집 Part1 [ONF:MY IDENTITY(‘온앤오프:마이 아이덴티티’)] 서사와 이어진다. 지난 앨범에서 꿈을 좇는 여행자로서 어둠 속에 있는 이들에게 희망과 나아갈 힘을 전했다면 이번에는 여정 끝 스스로 선택하는 이야기를 담는다.
타이틀곡 ‘Open The Door’(‘오픈 더 도어’)는 불안한 현재에서 미래로 나아가기 직전 찰나의 순간 느끼는 복합적인 감정을 녹여냈다.
새 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 ‘Bad Dream’ ‘Escape’ ‘Mirage’ ‘SilverLining’ ‘Once In a Red Moon’까지 총 6개 곡이 수록됐다. 믿고 듣는 온앤오프 브랜드를 만든 ‘황버지’ 황현 작곡가와 K팝 유명 아티스트들과 작업한 Ronny Svendsen, Adrian Thesen, Anne Judith Wik, JOP, Theo Lawrence, Eirik Gjendemsjø가 앨범에 참여, 온앤오프 멤버들 역시 기획 전반에 관여하며 완성도를 높였다.
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