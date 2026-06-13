스테이씨, 신보 하이라이트 메들리 공개…청량한 서머송 예고

그룹 스테이씨(STAYC)가 새 싱글의 전곡 음원 일부를 선공개하며 청량한 여름송 탄생을 예고했다.
스테이씨는 지난 12일 공식 채널을 통해 오는 16일 발매되는 여섯 번째 싱글 ‘투 러브’(2:LOVE)의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.
공개된 영상은 타이틀곡 ‘투 러브’를 비롯해 총 4개 트랙의 음원 일부를 담아내며 발매를 기다려온 글로벌 팬들의 귀를 사로잡았다. 특히 이번 영상은 ‘웬 위 러브’(WHEN WE LOVE)라는 콘셉트 아래 스테이씨 멤버들이 직접 촬영한 영상들로 제작돼 특별함을 더했다. 멤버들은 사랑하는 대상을 떠올렸을 때 자연스럽게 나오는 행동들을 각자의 방식으로 표현하며 다채로운 볼거리를 선사했다.
여기에 멤버들의 업그레이드된 보컬 역량과 트렌디한 비트가 완벽한 조화를 이루며 앨범의 전반적인 청량한 무드를 한층 돋보이게 한다.
가장 먼저 귀를 끄는 타이틀곡 ‘투 러브’는 세련된 신스 사운드가 주를 이루는 팝 댄스 장르다. 스테이씨 특유의 에너제틱한 보컬과 역동적인 멜로디 라인이 강렬한 임팩트를 남긴다. 승패에 연연하지 않고 사랑 자체를 즐기겠다는 당찬 메시지가 경쾌한 리듬과 어우러져 올여름을 강타할 강력한 중독성을 예고한다.
수록곡들의 하이라이트 구간 역시 앨범의 탄탄한 완성도를 증명했다. 운명처럼 다가온 상대를 향한 확신을 리드미컬한 비트 위에 풀어낸 ‘웨어 유 앳?’(WHERE YOU AT?), 귀에 꽂히는 반복적인 훅으로 유쾌함을 극대화한 ‘쏘리’(SORRY), 멤버들의 섬세한 음색과 담담한 감정 표현이 매력적인 ‘비트 마이 러브’(BEAT MY LOVE)까지 다채로운 사운드 스펙트럼이 귀를 즐겁게 한다.
새 싱글 ‘투:러브’는 사랑 앞에서 주저하지 않는 스테이씨의 주체적인 직진 에너지를 녹여낸 앨범이다. 하이라이트 메들리를 통해 한층 선명해진 팀 컬러와 성숙해진 음악성을 입증한 스테이씨가 컴백과 함께 보여줄 시너지에 이목이 쏠린다.
스테이씨는 2020년 11월 데뷔해 ‘소 배드’, ‘ASAP’, ‘색안경’, ‘런투유’, ‘테디 베어’ ‘버블’ 등의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 이들은 컴백 이후 8월부터 팬콘서트 투어에 나서 전 세계 팬들과 만난다.
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